Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, какая помощь оказана семьям погибших во время крушения самолета под Актау казахстанцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Социальная помощь оказана, каждой семье была выплачена положенная сумма. Расходы на погребение, проезд к месту происшествия и другие вопросы взяли на себя акиматы. На следующей неделе планируем за счет спонсорских средств оказать этим семьям материальную помощь", - сказал зампремьера.

Спикер добавил, что пока эти вопросы на стадии обсуждения. Местные акиматы совместно со спонсорами решают, кому и в какой сумме будет выплачена помощь. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. Предварительно речь идет о 5 миллионах тенге на семью.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

Позже стало известно, что на место крушения самолёта в Актау вылетел глава МЧС РК. Также сообщалось, что врачи сообщили о состоянии госпитализированных в результате крушения самолёта под Актау.