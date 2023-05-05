По 36 миллионов тенге в день отдают мошенникам казахстанцы с начала года

Фото: ranking.kz

За три месяца сумма превысила 30 миллиардов тенге. Это почти втрое больше, чем в 2022 году.

Мошенничество в Казахстане набирает обороты. За три месяца с начала года доверчивые граждане отдали злоумышленникам более 30 миллиардов тенге, это более 336 миллионов ежедневно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По данным аналитиков, за январь–март правоохранители зарегистрировали более 10 тысяч уголовных правонарушений, это на 1,8 процента больше, чем годом ранее. Почти половину из них совершили интернет-мошенники: 4,7 тысячи уголовных правонарушений, что на 4,2 процента больше, прошлогодних показателей. За весь 2022 год количество таких преступлений составляло 43,5 тысячи случаев, из которых интернет-мошенничество совершили 20,6 тысячи правонарушителей.

40 процентов случаев мошенничества зарегистрированы в Алматы (1949 случаев) и Астане (1903 случая). Также в числе лидеров оказались Карагандинская область (692 случая), Шымкент (640 случаев) и Алматинская область (517 случаев).

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что, согласно данным социологического исследования, проведённого в 2022 году, чаще всего мошенники используют схему похищения персональных данных с помощью ложных рассылок на фишинговых сайтах и мобильных приложениях, маскируются под работников службы безопасности банков. Это позволяет им входить в доверие и обманывать граждан, получая доступ к их личным кабинетам в мобильных устройствах.

Согласно исследованию, 55,8 процента респондентов сталкивались с финансовым мошенничеством, из них 34,2 процента — с телефонным мошенничеством (фишингом), 32,7 процента — с интернет-мошенничеством (фишингом). Ещё 21,6 процента опрошенных столкнулись с финансовыми пирамидами, 11,5 процента — со случаями мошенничества с использованием платёжных карт.

"Хуже всего здесь, пожалуй, то, что основной группой риска стать жертвой финансового мошенничества являются люди пенсионного возраста. 50,7 процента опрошенных старше 63 лет не смогли сразу распознать мошенничество, из них 6,3 процента частично передавали информацию преступникам и никогда не уточняли данные организации, от которой звонил преступник", - говорится в сообщении.

Многие банки оперативно реагируют такие действия и обращения клиентов, поэтому в случае любых подозрений учше экстренно обратиться в call-центр за помощью. Так, в ForteBank с января 2022 года по апрель 2023-го ежедневно поступало в среднем восемь таких обращений. Работники банка консультировали клиентов и предупреждали о схемах мошенничества.

Однако оперативно и продуктивно действуют не всегда и не все банки, ведь, признают аналитики, проблема на стороне клиента. Как сообщили в АРРФР, технические платежи банков хорошо защищены. Поэтому основной упор мошенники делают не на взлом технической безопасности фининститутов, а на доверчивость граждан. Поэтому и банки, и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка многократно напоминали и предупреждали казахстанцев об опасности.

Настоящие банковские менеджеры или операторы call-центров финансовых институтов никогда не будут запрашивать персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам.

При любых сомнениях лучше самостоятельно набрать официальный номер контакт-центра своего банка.

Никогда и никому нельзя сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, особенно срок её действия, CVC/CVV-код (три цифры на обороте, код проверки подлинности карточки), кодовое слово и сумму остатка денежных средств, SMS/push-код для подтверждения совершаемой операции — платежа, перевода и т. д.

Никогда и никому нельзя сообщать пароль от своего личного кабинета в интернет-банкинге или мобильном приложении.

Мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, компаний фондового рынка или любых других вызывающих доверие организаций. Это не повод передавать им какие бы то ни было личные данные.

Специалисты отмечают, мошеннических преступлений в РК не просто становится больше, они всё сильнее бьют по благосостоянию и безопасности граждан и государства. Так, размер ущерба, причинённого уголовными правонарушениями по статье "Мошенничество", в первом квартале текущего года составил уже 79,6 миллиарда тенге — сразу в шесть раз больше, чем годом ранее. Для сравнения: за весь 2022 год установленная сумма причинённого ущерба составляла 110,8 миллиарда тенге.

Сразу 30,4 миллиарда тенге из общей суммы составил ущерб, нанесённый мошенниками физическим лицам, то есть простым гражданам страны. В сравнении с первым кварталом прошлого года показатель вырос почти втрое. Ещё 48,8 миллиарда тенге пришлось на ущерб, причинённый государству, 515,7 миллиона тенге — бизнесу.