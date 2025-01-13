Стало известно, что в Карагандинской области к 80-летию Победы участники Великой Отечественной войны получат по 3 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

В Карагандинской области в настоящее время проживает 3240 ветеранов, из них 9 участников Великой Отечественной войны. В регионе уже началась подготовка к празднованию 80-летия Победы. Задача – чтобы никто не остался без внимания.

"Старт празднованию 80-летия Победы уже дан. Прошли мероприятия, посвящённые 100-летию ветеранов Великой Отечественной войны Кали Аманбаева и Камали Дюсембекова. В настоящее время создаются областной и региональный штабы, которые будут координировать работу по решению социальных вопросов ветеранов войны и тружеников тыла", – сообщил на аппаратном совещании руководитель управления внутренней политики Нурлан Бикенов.

Уже известны суммы единовременной материальной помощи ко Дню Победы. Участники Великой Отечественной войны получат по 3 млн тенге. Предусмотрены также выплаты приравненным по льготам к ветеранам ВОВ: узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – по 200 тыс. тенге, труженикам тыла – по 100 тыс. тенге, вдовам и жёнам погибших солдат в годы ВОВ – по 50 тыс. тенге.

Кроме того, будут вручены юбилейные медали.

С участием волонтёров молодёжных организаций организуют благотворительную акцию "Ардагерлерге тағзым". Также планируются патриотические мероприятия для школьников: классные часы, уроки мужества, конкурсы. Состоится военно-патриотический сбор молодёжи "Айбын".

Традиционно в онлайн-формате будет проведена акция "Ер есімі – ел есінде" для увековечения памяти ушедших героев, к которой сможет присоединиться каждый.

В области 171 памятник боевой славы. Их все необходимо привести в порядок.

"Очень важно, чтобы никого не забыли, чтобы никто из ветеранов не остался без внимания", – подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

Он дал поручения руководству управлений, задействованных в проведении мероприятий, посвящённых 80-летию Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны в Казахстане получили больше, чем в других странах.