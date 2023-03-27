По 2,5 млн тенге раздала Елена Рыбакина юным перспективным теннисисткам Казахстана

Фото: КТФ

После победы на "Уимблдоне-2022" лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина пообещала, что часть призовых средств направит на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации тенниса.

Первая ракетка страны сдержала слово и выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток, на их стремление развиваться. Рыбакина сама выбрала, кому оказать помощь. 14 игроков получили по 2,5 миллиона тенге: Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Аружан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен.

Каждая из девушек уже побеждает на казахстанской и международной аренах. Теннисистки написали Елене Рыбакиной письма, в которых рассказали свои истории в теннисе.

Изначально обещанная сумма от Елены была меньше, но позже победительница "Уимблдона" увеличила количество грантов, сообщили в КТФ.

"Думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить гранты для молодых игроков, потому что я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", - отметила Рыбакина.

К слову, Елена помогает и животным. Зимой она перечислила деньги волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице бездомных животных собак и кошек.