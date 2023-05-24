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По 133 балла на ЕНТ набрали выпускники из ВКО и Алматы
В Минпросвещения подвели промежуточные итоги ЕНТ. Самые высокие баллы пока набрали абитуриенты из Алматы и Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
С момента старта основного Единого национального тестирования около 20 тысяч человек уже сдали экзамен. Два абитуриента набрали 133 балла из 140 возможных.
Главный экзамен начался 18 мая и продлится до 5 июля.
В формате тестирования изменений нет. Количество предметов остаётся прежним – три обязательных и два на выбор, в общем 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет четыре часа (240 минут).
Пороговый балл также не изменился: для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.
Для удобства абитуриентов запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется как самим участникам ЕНТ, так и родителям или законным представителям несовершеннолетних тестируемых.
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