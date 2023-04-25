По 100 тысяч долларов получат казахстанские боксёры от спонсора в случае победы на ЧМ

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев пообещал выплатить из личных средств по 100 тысяч долларов тем боксёрам национальной сборной, кому удастся завоевать "золото" на чемпионате мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Бокс был и остаётся одним из самых популярных видов спорта в нашей стране. Поэтому внимание у болельщиков к предстоящему чемпионату мира в Ташкенте будет особенным. Казахстанская федерация бокса, тренерский штаб и сами спортсмены приложили максимум усилий для того, чтобы в оптимальной форме подготовиться к соревнованиям. Для большей мотивации и поддержки наших ребят, будущие чемпионы и призёры соревнований по традиции получат из моих средств дополнительные финансовые вознаграждения. Для победителей предусмотрены по 100 тысяч долларов", - сообщил Ракишев.

На прошлом чемпионате мира команда Казахстана завоевала по две золотые и серебряные медали и одну бронзовую.