  • 20 Января, 01:42
  • BAIGENEWS

Пнула ребёнка ногой: инцидент в детсаду Атырау расследует полиция

По словам руководства детсада, воспитатель уволена.

Сегодня, 01:07
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:07
Сегодня, 01:07
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Фото: скриншот видео

В Атырау расследуют инцидент в детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык". 

В социальных сетях распространилось видео, на котором предположительно воспитатель частного детского сада "Зейнеп Амина" ногой пинает мальчика. Инцидент произошёл в подготовительной группе 15 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

"Возбуждено уголовное дело, проводятся комплексные следственные мероприятия”, – отметили в полиции.

Пресс-служба областного управления образования подтвердила произошедший инцидент.

AtyrauPress сообщает, что, по словам руководства детсада, после обнаружения нарушения воспитатель была уволена.

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