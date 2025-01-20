В Атырау расследуют инцидент в детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В социальных сетях распространилось видео, на котором предположительно воспитатель частного детского сада "Зейнеп Амина" ногой пинает мальчика. Инцидент произошёл в подготовительной группе 15 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

"Возбуждено уголовное дело, проводятся комплексные следственные мероприятия”, – отметили в полиции.

Пресс-служба областного управления образования подтвердила произошедший инцидент.

AtyrauPress сообщает, что, по словам руководства детсада, после обнаружения нарушения воспитатель была уволена.