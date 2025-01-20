Пнула ребёнка ногой: инцидент в детсаду Атырау расследует полиция
По словам руководства детсада, воспитатель уволена.
Сегодня, 01:07
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Сегодня, 01:07Сегодня, 01:07
91Фото: скриншот видео
В Атырау расследуют инцидент в детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
В социальных сетях распространилось видео, на котором предположительно воспитатель частного детского сада "Зейнеп Амина" ногой пинает мальчика. Инцидент произошёл в подготовительной группе 15 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
"Возбуждено уголовное дело, проводятся комплексные следственные мероприятия”, – отметили в полиции.
Пресс-служба областного управления образования подтвердила произошедший инцидент.
AtyrauPress сообщает, что, по словам руководства детсада, после обнаружения нарушения воспитатель была уволена.
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