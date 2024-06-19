С 17 июня Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) полностью приостановил работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики.

На предприятии начались планово-предупредительные работы. Выход завода на штатный режим планируется осуществить до 16 июля 2024 года, отметили в АО "КазМунайГаз".

"До текущего периода на ПНХЗ были сформированы соответствующие объемы запасов ГСМ, отгрузка которых будет осуществляться в соответствии с согласованным планом Минэнерго РК. Параллельно проведена работа по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ", – сообщили в КМГ.

Указывается, что проведение планово-предупредительных работ является ежегодной процедурой, проводимой на заводе с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства.