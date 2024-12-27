Депутаты Сената рассмотрели и одобрили в двух чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает BaigeNews.kz.

Согласно поправкам в законопроект, общественные работы будут введены как мера административного взыскания.

Взыскание можно будет применять по 11 статьям и 15 составам административных правонарушений, таким как мелкое хулиганство, загрязнение общественных мест, приставание в общественных местах и другие.

Есть и перечень лиц, для которых этот вид наказания не применяется. Закон также совершенствует административное законодательство в таких аспектах, как порядок применения привода по делам об административных правонарушениях, пересмотр дел по новым обстоятельствам по делам сокращенного производства и передача некоторых составов в ведение государственных органов, где санкции не требуют решения суда.

В результате изменений поправки будут внесены в 246 статей КоАП и 247 составах правонарушений. Среди них - ужесточение наказаний за нарушение законодательства о защите персональных данных, нарушение правил безопасности труда, загрязнение общественных мест, заведомо ложный вызов служб и другие.

Предусмотрено смягчение наказаний по 12 статьям КоАП, например, за нарушение правил остановки автомобилей или за превышение торговых надбавок на социально значимые товары.

Кроме того, вводятся новые статьи, устанавливающие ответственность за немедицинское потребление наркотиков, психотропных веществ и нарушение банковского законодательства.