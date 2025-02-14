В Алматы прошёл круглый стол, посвящённый вступившему в силу с 1 января Закону "О государственных закупках". В мероприятии приняли участие вице-министр финансов Даурен Кеңбеил, представители госорганов, Палаты предпринимателей, депутаты маслихата города и бизнес-сообщество, передаёт BaigeNews.kz.

Основное внимание было уделено ключевым моментам нового законодательства. Вице-министр финансов отметил, что победители госзакупок теперь определяются быстрее — в течение 10 рабочих дней, а при проведении конкурсов с рейтингово-балльной системой — всего за 5 дней. Кроме того, увеличено количество условных скидок для местных поставщиков с 1% до 2%.

Даурен Кеңбеил также сообщил, что уже заключены контракты по социально значимым объектам, и большинство победителей — местные компании. За первые полтора месяца 2025 года заключено 330 тысяч договоров на сумму свыше 1,3 трлн тенге, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Участники круглого стола отметили положительное влияние нового Закона на бизнес-климат, улучшение качества закупаемых товаров и поддержку отечественных производителей.

В заключение вице-министр подчеркнул открытость министерства финансов для предложений бизнеса и госорганов, а также стремление к созданию прозрачной системы госзакупок.