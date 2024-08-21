Плюсы и минусы строительства АЭС в Казахстане: мнение экспертов

Атомные электростанции (АЭС) являются спорным вопросом во многих странах, включая Казахстан. С одной стороны, они могут обеспечить стабильное и недорогое производство электроэнергии, с другой стороны, существуют опасения по поводу безопасности, экологических последствий и управления радиоактивными отходами. Это, собственно, и вызвало массу споров на прошедших общественных обсуждениях в Алматы и в Астане. Были, конечно, сторонники строительства АЭС в нашей стране, а также те, кто против. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в плюсах и минусах строительства АЭС в Казахстане с точки зрения экспертов.

Мирный атом

Сторонники строительства АЭС выделяют несколько плюсов:

- Во-первых, АЭС позволит Казахстану разнообразить источники производства электроэнергии, что снизит зависимость от угля и газа;

- Во-вторых, атомная энергетика может быть более экономически эффективной в долгосрочной перспективе, поскольку стоимость производства электроэнергии на АЭС может быть ниже, чем на других типах электростанций;

- В-третьих, атомные электростанции не производят выбросов углекислого газа в процессе производства электроэнергии, что способствует сокращению углеродного следа.

Так, политолог и бизнесмен Аладин Мустафаев считает, что вопрос строительства АЭС в Казахстане назрел по нескольким основным причинам.

Во-первых, по его мнению, в рамках международных договоренностей перед страной стоит задача по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, и, учитывая, что все больше стран присоединяются к этому движению, игнорирование развития альтернативной энергетики поставит нашу страну в зависимость от использования угольной продукции, на которую теперь повсеместно вводится трансграничный налог.

"В целом, углеродная зависимость приводит не только к выбросу в атмосферу огромных объемов CO2, но и к уничтожению ценного ресурса для поглощения содержащегося в атмосфере углерода, являясь еще одним фактором изменения климата", - говорит Аладин Мустафаев.

Также политолог считает, что в ближайшие несколько десятилетий Казахстан рискует столкнуться с серьезным энергетическим кризисом, который существует, по сути, уже несколько лет. Потребление электроэнергии продолжает ежегодно расти, а вот ее производство уменьшается. Особенно остро стоит вопрос в пиковые часы нагрузки. Политолог не считает АЭС единственным решением всех проблем в энергетической сфере, но это, по его мнению, играет важную роль в обеспечении устойчивого и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе.

"31 страна эксплуатирует атомные электростанции. В условиях мирового энергетического кризиса ряд ведущих стран приняли решение о возобновлении ядерно-энергетической программы. Например, во Франции планируется строительство от 6 до 14 новых реакторов, первый из которых будет запущен к 2035 году. Турция, ОАЭ, Беларусь, Бангладеш, Египет тоже ведут активную работу по строительству АЭС", - замечает политолог.

Он отметил, что АЭС не рассматривается как единственное решение всех проблем в энергетической сфере, но играет важную роль в обеспечении устойчивого и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе. По его мнению, АЭС нам необходима,

- во-первых, потому что снижает зависимость от импортных источников энергии и обеспечивает стабильность в энергоснабжении страны;

- во-вторых, для того, чтобы устранить энергодефицит, который может вырасти из-за роста потребления электроэнергии в будущем;

- в-третьих, АЭС позволит сократить зависимость от внешних поставок электроэнергии и обеспечить стабильное функционирование энергетической системы в долгосрочной перспективе.

Политолог также высказал свое мнение касательно дороговизны проекта. Заметим, что этот вопрос стал самым обсуждаемым в теме строительства АЭС (!)

"Не смотря на большие затраты на строительство АЭС, стоимость вырабатываемой электроэнергии не будет высокой относительно других источников энергии за счет стабильной цены и энергоемкости топлива (к примеру 4,5 грамма ядерного топлива сопоставим 350 кг нефти, 400 кг угля и 360м3 природного газа), а также высокого срока эксплуатации станции (до 80 лет)", - считает эксперт.

Риски и опасения

Но существует и обратная сторона медали, которая очень беспокоит не только экспертов области, но и обычных граждан страны – вопрос безопасности. Потому и мнения экспертов по строительству АЭС разделилось. Так, по мнению многих специалистов, существует риск аварий и утечек радиации на АЭС, что может привести к серьезным последствиям для окружающей среды и здоровья населения.

По утверждениям разработчиков, АЭС будут строить с использованием новейших достижений и разработок, отвечающих всем требованиям безопасности, что минимизирует риск аварии. Реакторы будут сочетать активные и пассивные системы безопасности, что обеспечит станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Современные реакторы оснащены такими уровнями безопасности, что даже если человек попытается вызвать аварию, системы безопасности не позволят этому произойти.

"В мире работает 416 атомных реакторов, из которых 307 (это 74%) являются легководными реакторами под давлением. Эти реакторы считаются самыми надежными, и за все время существования атомной энергетики на них не произошло ни одной серьезной аварии. Такие аварии, как Чернобыль и Фукусима, произошли на других типах реакторов старого поколения", - комментирует Аладин Мустафаев.

Обращение с радиоактивными отходами тоже является одной из основных проблем атомной энергетики. Разработчики проекта обещают хранить и утилизировать радиоактивные отходы в соответствии с международными стандартами (для этих целей будут построены специальные заводы), а возможность техногенной катастрофы видят минимальной, опираясь на строгие стандарты проектирования, строительства и эксплуатации АЭС. Однако эксперты уверены, что необходимо разработать эффективные (!) методы и технологии для обработки и хранения отходов.

Архитектор, профессор МОК Павел Савранчук считает строительство АЭС в Казахстане крайне рискованным решением.

"Во-первых, сама организация общественных слушаний была организована крайне не корректно. Не соблюдались даже внешние правила диалога. Ведущие и основные спикеры состояли из сторонников и непосредственных участников проекта и однозначно заинтересованы в его продвижении. Даже плакаты, демонстрируемые из зала были в двух вариантах "Алматинцы за АЭС" и "Мы против референдума", что в сущности одно и тоже. Это, на мой взгляд, безальтернативность и явные признаки настойчивого лоббирования. Сначала следовало бы четко определиться, что именно мы решаем – строить или не строить АЭС, или же саму проблему энергетической обеспеченности, которая очевидно имеет много альтернативных вариантов направлений, одним из которых является строительство АЭС. Налицо, к сожалению, первое – жесткое продвижения проекта как единственного варианта", - говорит Павел Савранчук.

Он заметил, что благоприятных природных условий для использования альтернативных источников энергии у нас в стране с лихвой: огромные пустующие территории с преобладанием солнечной и ветровой активности, гидротехнические ресурсы рек. Также есть куда складировать элементы отработавшего оборудования до введения в действие новых форм его восстановления и повторного использования.

"Они полежат и подождут, это вам не отработанные ядерные отходы с их долговременной радиационной токсичностью", - говорит Павел Савранчук.

Он также отметил, что у Казахстана нет опыта чрезвычайных ситуаций в обсуждаемой области, поэтому имеется некоторое благодушие в отношении той постоянной опасности, которую реально и эмоционально несет наличие всех составляющих процесса функционирования АЭС.

"Ознакомившись с историей и последствиями аварий на атомных станциях (а их только крупных и рассекреченных было около 25!), - уверен, что ни один гуманитарно вменяемый человек, при этом, не будучи заинтересованным лицом, не одобрит строительство АЭС. Подробная хронология происшедших катастроф даст сто очков вперед любому апокалипсическому роману. Чернобыль, Фукусима, Челябинск 40, Ленинградская АЭС 1975 и т.д. Уж очень не хочется испытывать подсознательную тревожность в условиях уже имеющейся сейсмической встревоженности, тем более в условиях имеющегося повышенного природного радиационного фона. Это ведь не только работающая станция, это доставка ядерного топлива, его складирование, утилизация, многолетнее содержание отходов, постоянная готовность чрезвычайных служб и технических средств. Кроме того зоны отчуждения, наличие, подготовка и переподготовка высококвалифицированного персонала. И всё это в условиях огромных необъятных масштабов территориальных, солнечных и ветровых природных ресурсов. Это же безвозмездный подарок всевышнего! На мой взгляд, это в значительной мере фактор лоббирования интересов тех, для кого "После нас хоть потоп"", - убежден эксперт.

Он заметил, что в мире на сегодняшний день официально существуют 195 государств, из них только 33 используют ядерную энергетику.

"Да и те, видя последствия, намереваются выйти из этого "ядерного клуба", что в свою очередь тоже не беспроблемно", - уточняет архитектор.

Есть еще одна архи тревожная тема – озеро Балхаш, вокруг которого есть вероятность частых землетрясений, считает эксперт.

По словам политолога Аладина Мустафаева, современные АЭС рассчитаны на сейсмическое воздействие при проектном землетрясении в 9 баллов, и осенью 2023 года эксперты МАГАТЭ дали заключение, что факторов препятствующих размещению АЭС вблизи озера Балхаш нет.

"Обмена воды между АЭС и Балхашом не будет. Будет односторонняя подпитка АЭС из Балхаша. Башни градирования будут время от времени подпитываться водой из Балхаша для того, чтобы обеспечить необходимый объем. Это порядка 0,5% от естественного испарения Балхаша. В Балхаш отработанная вода из АЭС не будет поступать. Нет никакой опасности и в том, что радиация может попасть в водоем - вода, используемая для охлаждения, не контактирует с самим реактором", - объясняет политолог.

Однако такого мнения придерживаются не все, и риски, по мнению других экспертов, все-таки, есть. Вполне вероятно, что озеро не справится с такой нагрузкой и имеет место рассмотреть строительство АЭС на больших по территории водных ресурсах.

Энергетик Асет Наурызбаев уверен, что строительство АЭС на озере Балхаш может привести к серьезным проблемам в случае аварии.

"С точки зрения строителей озеро Балхаш - идеальная локация для строительства. Это наше уникальное озеро Балхаш, это наши железнодорожная дорога и автодорога Алматы - Астана. В случае аварии эти дороги будут перекрыты, а все пути – разорваны, то есть будут потеряны озеро Балхаш и связь севера с югом. Появятся огромные логистические проблемы, пока не будет построена обходная дорога, а это может занять время", - отметил в ходе своего выступления на обсуждениях Асет Наурызбаев.

Павел Савранчук считает, что в случае строительства АЭС на озере Балхаш - озеро станет совсем другим, причем навсегда.

"Ну а если вдруг бомбанет - об этом даже говорить не хочется! От себя добавлю – не потворствуйте той беде, которая может прийти в "наш дом", не добавляйте многоликой выгоде еще одну гримасу. Думаю, мы не так просты, чтобы выбирать только то, что нам навязчиво предлагают. А что касается поминаемой многими энергетической безопасности страны – мне кажется, что она в абсолюте невозможна. Весь мир интегрирован – нужно дружить, покупать и торговать, в том числе и энергоресурсами. Эта АЭС фактически жесткое агрессивное вторжение в нашу мирную безмятежность!", - отмечает Павел Савранчук.

ВИЭ или АЭС - что выгоднее?

В ходе своего выступления на общественных обсуждениях в Алматы энергетик Асет Наурызбаев также отметил, что выгоднее вкладываться в возобновляемую энергию, так как стоимость энергии от АЭС превышает в четыре раза стоимость солнечной энергии, а, кроме того, развитие станций возобновляемой энергии ведет к уменьшению их стоимости.

Однако, некоторые эксперты не согласны с таким мнением.

Архитектор Валерия Букейханова выступает "за" строительство АЭС и "за" развитие альтернативных источников энергии в стране, но вопрос стоимости последней, остается, по ее мнению, необоснованным.

"Я за то, чтобы у нас была атомная станция, потому что пока альтернативы выработки такого большого количества электроэнергии у нас нет. У нас нет мощных рек, нет в большом количестве газа. Понятно, что люди беспокоятся о том, что загрязнения могут плохо сказаться на экологии, здоровье нации, может случиться атомная катастрофа, авария. Но этого может и не произойти – ведь каждый день же атомные станции не взрываются. Было бы прекрасно использовать солнечные панели, чтобы иметь горячую воду хотя бы летом. Это бы действительно снизило нагрузку на ТЭЦ в Алматы в летний период. Если говорить о ВИЭ, а кто-нибудь делал расчет сколько нужно ветряков для того, чтобы обслужить хотя бы один район Алматы? Где они будут установлены, кто их будет обслуживать, сколько будет стоить их обновление? Говорят, что электроэнергия будет стоить десять тенге – откуда взят этот расчет? Для экологии вред одинаковый и от АЭС, и от ВИЭ. От ВИЭ будет непригодна потом земля, будут гибнуть животные, птицы", - задается вопросами эксперт.

Политолог, экс-заместитель управляющего управления "Запказэнерго", бывший директор Уральской ТЭЦ Петр Своик считает, что атомная электроэнергия будет гораздо более эффективной и более дешевой, чем солнечно-ветряная.

"Казахстан действительно вышел на исчерпание своих энергетических мощностей, при том, что мало того, что их недостаточно, так они еще и изношены и очень ненадежны. Перед нами впервые за 30 лет независимости стоит вопрос наращиваний новой генерации. А за счет чего ее наращивать? За счет угля – да. Мы с Россией подписали соглашение на строительство три новых ТЭЦ, еще она будет достраивать Экибастузскую ГРЭС-2. Это хорошо, но этого мало. Надо переводить на газ и строить новые газотурбинные установки – не так быстро, но это делается. Новую площадку уже строят на Алматинкской ТЭЦ-2, прорабатываются варианты на Алматиской ТЭЦ-1, ТЭЦ-3. Прорабатывается новая газовая станция в Туркестане, Кызылорде, надеюсь, они будут построены, но этого все равно мало. Надо набирать еще, и тогда стоит вопрос, мы будем набирать еще только за счет солнца и ветра или за счет атома тоже? Есть выбор между чисто солнечно-ветровым вариантом и атомно-энергетическим. Их надо сравнивать не в результате споров между сторонниками, а в результате объективного технико-экономического сравнения то есть какой из вариантов дешевле. Людям без разницы какого типа реактор или солнечная станция, им надо чтобы электроэнергия была всегда и некосмической стоимости", - говорит Петр Своик.

По его мнению, если сравнивать солнце, ветер и атом по этому показателю, то солнечная электровыработка при всех ее замечательных качествах, прерывистая, непостоянная и потому несет дополнительные затраты.

"Солнце может зайти за тучку, ветер стихнуть, получается этой выработки то больше, то меньше. А потребители привыкли к тому, чтобы электричество было всегда, а не только тогда, когда на небе светит солнце. И все без исключения энергоисточники, кроме солнца и ветра вписаны в это умение вырабатывать электроэнергию по диспетчерскому графику, а не по божьему. Поэтому чтобы энергосистема приспособилась к этому солнцу и ветру, она должна понести ряд затрат. Либо это аккумулирующие установки на самих солнечных и ветряных станциях, либо накопители (усреднители) энергии", - объясняет эксперт.

Он привел пример работы подобного накопителя, который когда уже планировали построить в стране.

Ниже Капчагайской ГЭС надо построить еще Кербулакскую ГЭС, которая давно была запланирована в качестве такого накопителя энергии, чтобы в вечерний пик она выдавала дополнительно энергию, а ночью аккумулировала себе излишнюю выработку. Сравнивая атом и ветер, надо проанализировать, сколько денег понадобится в сумме для энергосистемы, не отдельно для АЭС и солнечной установки и какой будет в результате тариф.

Он обратил внимание на то, что если сравнить солнце, ветер плюс необходимые накопители и АЭС, которая в накопителях особо не нуждается, потому что любит постоянный режим, при том, что сама по себе атомная электростанция в 2-3 раза дороже ветряной, то ветряные станции вместе с системами адаптации к этой непрерывистой выработке электроэнергии заведомо дороже атома.

"И противники атомной энергии (сторонники солнечной) как-то стараются про это забывать. Например, Асет Наурызбаев очень активно использует тот факт, что на последних тендерах солнечные и ветровые электростанции уже выигрывали с ценой электроэнергии меньше 10 тенге. Да, сама по себе эта цена уже опускается ниже 10 тенге. А сколько тенге будет стоить электроэнергия от этих станций с учетом адаптации – таких расчетов нет не только у Асета, но и у официальных властей. У Минэнерго нет планов, по которым такие варианты по тарифам просчитывались. Почему нет таких планов? Потому что если попытаться просчитать в тарифе, то солнечно-ветряные станции в одни ворота пролетают атомные станции, по крайней мере, на нынешнем развитии науки и техники. Вот когда солнечные панели будут печататься как газеты и наклеиваться на стены и окна, когда появятся какие-то супердешевые аккумуляторные батареи, тогда, наверное, весь мир перейдёт на солнце ветер. А пока солнечные и ветряные станции по стоимости конечных затрат энергосистемы по тарифу проигрывают атому", - заключил Петр Своик.

Учитывая вышеперечисленные плюсы и минусы строительства атомных электростанций, прежде чем развивать атомную энергетику в стране, необходимо учитывать как потенциальные выгоды в виде чистой энергии и экономического роста, так и возможные риски для окружающей среды и общества. Также при принятии решений по строительству АЭС необходимо учитывать все нюансы местности, соблюдать международные стандарты безопасности и экологической устойчивости, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасное использование ядерной энергетики в интересах будущих поколений.