  • 21 Марта, 16:36
  • BAIGENEWS

Плюнувших в полицейское авто хулиганов разыскали в Кызылорде

Один из хулиганов оказался несовершеннолетним, наказали его родителей.

Сегодня, 15:49
АВТОР
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скриншот с видеоролика Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: скриншот с видеоролика

На странное видео в TikTok обратили внимание полицейские в Кызылорде. Парень и девушка плюнули на служебный автомобиль и опубликовали ролик в соцсетях. Нарушителей нашли и доставили в участок, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службу МВД РК, хулиганами оказались 19-летняя девушка и её несовершеннолетний приятель.

"Они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Кроме того, в отношении законного представителя подростка также приняты меры. В частности, оформлен протокол за то, что несовершеннолетний находился ночью вне дома без сопровождения взрослых", — рассказали в полиции.

Материалы дела направлены в специализированный административный суд, а представление — в управление образования будет направлено представление.

Видео: пресс-служба МВД РК

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