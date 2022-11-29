Плюнувшего в прямом эфире депутата оштрафовали в Казахстане

Фото: 24.kz

Мажилисмену Ерлану Саирову придётся заплатить штраф за плевок на улице. Депутат позволил себе вольность во время прямого эфира на ТВ, чем сразу же привлёк внимание не только зрителей, но и полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 28 ноября. Саиров комментировал ситуацию с отоплением в Экибастузе в прямом включении на телеканале "Хабар 24". Во время беседы с ведущим, прямо в кадре, депутат плюнул на землю.

Видео мгновенно стали распространять в пабликах в соцсетях. Его изучили в департаменте полиции Павлодарской области.

"По факту загрязнения мест общего пользования в отношении гражданина возбуждено административное производство по части 1 статьи 434-2 КоАП РК. Наложен штраф в размере 5 МРП", - сообщили в пресс-службе департамента.

Саиров - член Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса, входит в Нацкомиссию по переводу алфавита казахского языка на латиницу.