Пляжи подтопило на Капшагае

Подъём уровня воды произошёл на Капшагае из-за сильного ветра. Ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории Конаева порывы ветра с восточного направления достигали скорости 24 метров в секунду. На пляжах произошёл подъём воды под действием волн. Угрозы подтопления жилых домов и объектов нет, ситуация находится под строгим контролем акимата и городского управления по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в акимате.

Аким города Асхат Бердиханов проверил готовность аварийно-спасательной службы.



По данным Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, на 27 мая уровень Капшагайского водохранилища составил 478,98 метра, объём - 18 миллиардов 420 миллионов кубометров, средний приток воды из реки Или - 586 кубометра в секунду, сброс воды с Капшагайской ГЭС - 900 кубометров в секунду.