Каазахстанский спорсмен Галымжан Балабек отметился новым рекордом на чемпионате мира по плаванию на короткие дистанции, который проходит в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz.

"В одиночном разряде по плаванию вольным способом на дистанции в 200 м Галымжан побил рекорд Казахстана со временем 1:46.76", — говорится в сообщении Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта РК.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы установили другие рекорды на этом чемпионате. В том числе рекордом болельщиков порадовал Адильбек Мусин. Он обновил высшее достижение на дистанции 100 метров баттерфляем, финишировав со временем 50.55.

Фото: ДРС