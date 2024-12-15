Пловец Галымжан Балабек установил новый рекорд Казахстана в Будапеште
Рекорд установлен в одиночном разряде по плаванию вольным способом на дистанции в 200 м.
Сегодня, 15:11
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Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
120Фото: ДРС
Каазахстанский спорсмен Галымжан Балабек отметился новым рекордом на чемпионате мира по плаванию на короткие дистанции, который проходит в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz.
"В одиночном разряде по плаванию вольным способом на дистанции в 200 м Галымжан побил рекорд Казахстана со временем 1:46.76", — говорится в сообщении Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта РК.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы установили другие рекорды на этом чемпионате. В том числе рекордом болельщиков порадовал Адильбек Мусин. Он обновил высшее достижение на дистанции 100 метров баттерфляем, финишировав со временем 50.55.
Фото: ДРС
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