Пловец Эдуард Ким завоевал серебро на этапе Кубка мира в Париже
Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена.
Сегодня, 17:38
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Сегодня, 17:38Сегодня, 17:38
36Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК
С 22 февраля по 2 марта в Париже проходит первый этап Кубка мира по артистическому (синхронному) плаванию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 22 стран. Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена.
По итогам первого дня соревнований Эдуард Ким завоевал серебряную медаль в программе "Соло технический (мужчины)". Алдияр Рамазанов занял 7-е место в этой же дисциплине.