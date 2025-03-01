С 22 февраля по 2 марта в Париже проходит первый этап Кубка мира по артистическому (синхронному) плаванию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 22 стран. Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена.

По итогам первого дня соревнований Эдуард Ким завоевал серебряную медаль в программе "Соло технический (мужчины)". Алдияр Рамазанов занял 7-е место в этой же дисциплине.