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Пловец Эдуард Ким завоевал серебро на этапе Кубка мира в Париже

Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена.

Сегодня, 17:38
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пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК

С 22 февраля по 2 марта в Париже проходит первый этап Кубка мира по артистическому (синхронному) плаванию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 22 стран. Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена.

По итогам первого дня соревнований  Эдуард Ким завоевал серебряную медаль в программе "Соло технический (мужчины)". Алдияр Рамазанов  занял 7-е место в этой же дисциплине.

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