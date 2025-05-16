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  • 16 Мая, 17:38
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Пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана

Прежнее достижение принадлежано ему же.

Сегодня, 17:22
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: НОК РК

Один из лидеров сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана. Он обновил высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем, передаёт BaigeNews.kz

На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по плаванию в Талдыкоргане Мусин показал результат 23,36 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Адильбеку - 23,40.

Пловец завоевал "золото" на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем. 

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