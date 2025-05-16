Пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана
Прежнее достижение принадлежано ему же.
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
52Фото: НОК РК
Один из лидеров сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана. Он обновил высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем, передаёт BaigeNews.kz.
На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по плаванию в Талдыкоргане Мусин показал результат 23,36 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Адильбеку - 23,40.
Пловец завоевал "золото" на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.
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