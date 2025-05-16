Один из лидеров сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана. Он обновил высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем, передаёт BaigeNews.kz.

На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по плаванию в Талдыкоргане Мусин показал результат 23,36 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Адильбеку - 23,40.

Пловец завоевал "золото" на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.