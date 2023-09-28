Пловец Адильбек Мусин стал двукратным призёром Азиады
Сегодня, 17:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
252Фото: Минтуризма и спорта РК
Адильбек Мусин стал двукратным бронзовым призёром XIX Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанский пловец занял третье место в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем.
Спортсмен проплыл дистанцию за 23.44 секунды. Первое место занял Инчул Бэк из Южной Кореи с результатом 23.29 секунды, второе – Цзен Вей Теонг из Сингапура (23.34).
Это вторая бронзовая медаль Мусина на Азиаде. 27 сентября он отличился на дистанции 100 метров баттерфляем.
Самое читаемое
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- "Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Меня пугали, что буду сидеть, как Челах - обвиняемый в поджоге складов с боеприпасами в Жамбылской области