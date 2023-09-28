Пловец Адильбек Мусин стал двукратным призёром Азиады

Адильбек Мусин стал двукратным бронзовым призёром XIX Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский пловец занял третье место в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем.

Спортсмен проплыл дистанцию за 23.44 секунды. Первое место занял Инчул Бэк из Южной Кореи с результатом 23.29 секунды, второе – Цзен Вей Теонг из Сингапура (23.34).

Это вторая бронзовая медаль Мусина на Азиаде. 27 сентября он отличился на дистанции 100 метров баттерфляем.