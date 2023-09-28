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Пловец Адильбек Мусин стал двукратным призёром Азиады

Сегодня, 17:56
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Адильбек Мусин стал двукратным бронзовым призёром XIX Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский пловец занял третье место в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем.

Спортсмен проплыл дистанцию за 23.44 секунды. Первое место занял Инчул Бэк из Южной Кореи с результатом 23.29 секунды, второе – Цзен Вей Теонг из Сингапура (23.34).

Это вторая бронзовая медаль Мусина на Азиаде. 27 сентября он отличился на дистанции 100 метров баттерфляем.

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