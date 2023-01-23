Плов, пюре с котлетой и каша. Чем сегодня кормят казахстанских школьников?

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В нескольких регионах Казахстана ученики начальных классов обеспечены бесплатным питанием. Пока государство поэтапно переводит отечественные школы на эту систему, бесплатно обедать могут только ученики Астаны, Шымкента, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, а также первоклассники из Акмолинской и Мангистауской областей. С текущего учебного года льготное питание придёт и в столовые алматинских школьников.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов сообщал, для организации стопроцентного бесплатного одноразового питания для 1,5 миллиона учащихся начальных классов необходимо ежегодно дополнительно выделять 150 миллиардов тенге. Допфинансирование планируется привлечь через национальный проект на 2023-2027 годы.

Корреспондент BaigeNews.kz посетил две столичные школы, чтобы узнать, как работает система бесплатного питания в Астане, а также выяснил, какие нюансы есть в работе школьных столовых.

С января 2023 года повышена цена питания одного учащегося на 30 процентов – с 449 тенге до 584 тенге. До ноября 2021 года составила 376 тенге, с первого ноября 2021 года решением маслихата города стоимость разового питания на одного обучающегося увеличилась до 402 тенге. Договора с поставщиками заключаются по результатам конкурса по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся. Организатор конкурса – Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны".

"Ежегодно управлением образования столицы утверждается четырех-недельное сезонное (летнее, осеннее, зимнее, весеннее) меню на основе единых стандартов по питанию учащихся, согласуемых с Институтом проблем питания Казахской академии питания. Для усиления контроля качества питания в каждой школе города создана бракеражная комиссия по контролю качества (в её состав входят члены попечительского совета, директор, медицинский работник, социальный педагог и по желанию родители (не менее 10 человек). К платформе "Школьное меню" подключены все 99 государственных школ столицы, где публикуется меню столовых школ. Благодаря платформе родители имеют возможность контролировать качество питания детей, планировать бюджет", - сообщили в Управлении образования города Астаны.

В январе текущего года создана межведомственная экспертная группа по контролю качества городского питания. Группа проводит мониторинг качества питания в школах в течении года и по мере поступления жалобы, первый выезд запланирован на следующей неделе.

Завуч школы-лицей №8 города Астаны Канат Абильмажинов рассказал, что на данный момент у них обучается 1675 детей. Из них 730 детей учатся в младших классах.

"Они полностью охвачены бесплатным питанием. И плюс из старших классов 58 детей - это малообеспеченные, они тоже имеют льготы. В бесплатное питание входит и первое, и второе блюдо. Цены устанавливает Управление образование, а контролируем мы и попечительский совет. До сегодняшнего дня от родителей у нас не было жалоб. В начале каждого учебного года мы ознакамливаем родителей со школьным меню. Есть у нас, конечно, нюансы. Сами знаете, сейчас дети в основном предпочитают хотдоги, фастфуд, гамбургеры. Поэтому некоторые дети не хотят кушать кашу", - расскаал он.

Абильмажинов добавил, что администрация и учителя тоже едят в этой столовой. Для них организованы комплексные обеды стоимостью 500 тенге. Меню школьников и учителей не отличается

Заведущая столовой Гульмира Стыбаева работает в этой сфере уже 30 лет, с 2002 года. По её словам, в школьном меню очень разнообразный набор блюд.

"Есть витаминизированное меню, есть рыбное, мясное, тефтели, плов, жаркое, разных видов каши. Ассортимент очень большой. Запрещены продукты входящие в санминимум, например, нельзя макароны с фаршем, фастфуды, йогурты. Конечно, также учитываются потребности детей с аллергиями, родители приносят справки, мы обсуждаем это со школьной медицинской сестрой, есть свой диетолог. Он утверждает отдельное меню для таких детей. У каждого ребёнка свои любимые блюда в столовой, все зависит от того, что он кушает дома. Нелюбимая еда - это тоже очень субъективно, кто-то может не есть рыбные котлеты, но другой ребенок их скушает с удовольствием. Все идёт от дома", - добавила она.

В Школе-гимназии №68 имени Мыржакыпа Дулатова учатся 2376 детей.

"Из них в начальной школе 1118, а с 5 по 11 класс 1258. Из старших классов 60 детей питается льготно. Преподаватели и персонал школы также питается в этой столовой. Если поступают жалобы от родителей, то мы с администрацией и сотрудниками столовой вместе решаем этот вопрос, но чтобы таких жалоб не было, один раз в месяц приходит комиссия из родителей, которая внимательно изучает меню и работу столовой. Цены формируют компании, обслуживающие столовые, а мы лишь контралируем", - рассказала заместитель директора по учебной части Лаура Сарсембекова.

Заведующая столовой Диана Кабдуалиева работоет в этой сфере с 2019 года. По её словам, компания, которую она представляет обслуживает несколько школ по всему Казахстану.

Компания работает по меню утвержденному Институтом проблем питания и Управлением образования.