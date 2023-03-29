Плотину размыло в Костанайской области

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В селе Шили Джангельдинского района Костанайской области талые воды разрушили плотину. Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Видео с места происшествия опубликовал житель Торгайского региона Ербол Бекбосынов. Мужчина заявил, что плотина была отремонтирована за 200 миллионов тенге.

В акимате прокомментировали случившееся.

"27 марта в результате интенсивного снеготаяния в связи с переходом воды из Шилинской плотины на левую сторону водозаборной дороги нарушена обочина плотины Шили, расположенной в 1,5 километра к северу от села Шили Джангельдинского района. ​Акиматом района проводится работа по водозабору. Восстановление плотины планируется в рамках гарантийных обязательств подрядной организации", - сообщили в акимате Костанайской области.

В администрации заверили, что населённому пункту ничто не угрожает.

Также сообщается, что на скамье подсудимых находятся руководитель отдела ЖКХ района и предприниматели, выигравшие тендер на ремонт дамбы. Их обвиняют в растрате свыше 80 миллионов тенге бюджетных средств.