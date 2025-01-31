Площадки для старых диванов появятся во дворах многоэтажных домов в Костанае в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

На данный проект в бюджете города предусмотрены 490 млн тенге. В планах акимата – разместить в областном центре 65 специализированных площадок для крупногабаритного мусора.

"Все эти старые холодильники, плиты, диваны, стиралки остаются проблемой. Люди покупают новое, старое вывозить на полигон не хотят. Ставят рядом с мусорками. Захламляют дворы. Крупногабаритный мусор накапливается, специализированные машины "Тазалыка" на него не рассчитаны. В конце концов негабарит затрудняет подъезд к контейнерам. Нам приходится просить то одних, то других подрядчиков вывозить его", – сказал на совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

Поскольку проблема усугубляется, акимат решил обустроить во дворах специальные площадки для складирования крупногабаритного мусора.

"Вывоз его тоже возьмём на себя. Пока это пилотный проект. Посмотрим, как получится", – сказал Жундубаев.

Кстати, в Костанае есть примеры обустройства специальных площадок для крупногабаритного мусора по инициативе ПКСК. Правда, их совсем немного.