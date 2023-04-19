Площади орошаемых земель за счёт Иртыша растут в Павлодарской области

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На 16 тысяч гектаров надеются увеличить в 2023 году площадь орошаемых земель в Павлодарской области. По словам чиновников, поручение главы государства планомерно выполняют последние несколько лет. Причем делать это нетрудно, поскольку есть желание со стороны самих сельхозтоваропроизводителей, которые видят в этом только плюсы. Они готовы вкладывать в том числе собственные деньги в строительство коммуникаций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Павлодарской области на сегодня площадь орошаемых земель достигла более 150 тысяч гектаров, рассказали в управлении земельных отношений региона. Большая часть из них закреплена за местными сельхозтоваропроизводителями. И с каждым годом масштабы увеличивают.

"Главой государства при последнем визите в Павлодарскую область было дано поручение руководству нашей области по поэтапному увеличению площадей орошаемых земель, т. е. до 300 тысяч к 2030 году. В течение последних трёх лет площадь орошения в области увеличилась на 48 тысяч гектаров. Мы поэтапно уже начинали эту работу, понимали. В 2020 году - на 24,6 тысячи, в 2021 - на 10,3 тысячи гектаров, в 2022 - на 13,1 тысячу", - говорит руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

В регионе занимаются орошаемым земледелием в первую очередь благодаря реке Иртыш. Она позволяет обеспечить поливом все прибрежные районы. Вместе тем, выходы ищут и в отдаленной местности. К примеру, в Щербактинском и Успенском районах используют подъёмные источники. По информации чиновников, это, конечно, не большие масштабы, но всё же эффективность неплохая.

"Из истории нашей области орошаемые земли у нас испокон веков были. На территории Павлодарского района это у нас поливные огороды, знаменитая Черноярка. Сейчас, к примеру, в связи с тем, что создаются молочно-товарные фермы, они стойлового содержания. Естественно, чтобы повысить продукцию, то мы должны относиться к витаминизированным кормам, которые повышают качество и количество молока. Естественно, они на орошаемых землях выращивают витаминизированные кормовые продукты. Повышается качество. У нас сенокосов недостаточно, для того, чтобы косить сено и заготавливать грубые корма, приходится за счёт поливного орошения заниматься подготовкой своей кормовой базы. Именно по этому пути многие животноводы сейчас идут. Кроме того, у нас развивается производство продуктов питания. Если у нас построят сахарный завод, ещё какие-то предприятия, которые будут требовать овощной продукции, естественно, его тоже нужно выращивать на поливном орошении. В любом случае за поливным орошением будущее, тем более наша Павлодарская область обладает потенциалом для развития орошения, так как у нас река Иртыш есть", - рассказал руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

Ещё один плюс для сельхозтоваропроизводителей - вода, которую впоследствии получают способом орошения, субсидирует государство. К тому же, при таком поливе урожайность возрастает в два раза. И, как итог, предприниматели сами рвутся проводить инфраструктуру к своим полям. Вкладывают собственные деньги, порой, даже отказываются от участия в госпрограмме.

"В нашей области есть 23 проекта, разработанные за счёт сельхозтоваропроизводителей, т. е. владельцы земель за счёт собственных средств разработали проектно-сметную документацию на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к орошаемым участкам. Если эти проекты удастся запустить, то мы покроем 21,6 тысячи гектаров. Для этого нужна сумма 22,4 миллиарда тенге. По всем этим 23 проектам требуется финансирование для их реализации и вовлечения их в оборот. Из этих проектов рассмотрено в рамках программы "Дорожная карта бизнеса" 18 проектов. Имеется общенациональный план по реализации задачи, поставленной главой государства от сентября 2019 года, касательно поэтапного увеличения орошаемых земель до трёх миллионов по стране. В области с 2020 года реализуется пять проектов через РГП "Казводхоз" по подведению инфраструктуры к орошаемым участкам на общую площадь почти 15 тысяч гектаров. В нашей области участвует и республиканский бюджет через "Казводхоз". Из этих пять проектов, один проект был завершен в 2021 году. Три проекта планируется завершить в текущем году. Один проект - это канал "Иртыш-Успенка". По последней информации "Казводхоз" в 2023 году будут проведены строительные работы на этом канале, а пуско-наладочные работы планируется провести в 2024 году. То есть в 2024 году канал "Иртыш-Успенка", который дойдёт до Зангара, он подведёт воду туда, и естественно мы там имеем площадь около 10 тысяч гектаров земли вокруг этого канала, будут орошаться", - сообщил руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

К слову, использовать намерены и весь потенциал канала имени Каныша Сатпаева. На сегодня с него берут воду для орошения 15 тысяч гектаров. После изучения технических возможностей этого источника воды, чиновники хотят увеличить площадь вдвое. В этом году, в целом, в планах добавить ещё 16 с половиной тысяч гектаров орошаемых земель. В управлении земельных отношений отметили, что поставленную задачу Президентом Казахстана намерены исполнить досрочно.

Кстати, в регионе на сегодня есть более 550 дождевальных машин. С учётом увеличения площадей орошаемых земель, в ближайшие годы необходимо будет приобрести ещё порядка двух тысяч единиц подобной техники.