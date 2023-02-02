Площадь Республики перекроют в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проезд по площади Республики временно перекроют в Алматы, изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"В связи со съемками фильма с 12:00 4 февраля до 8:00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. Также будут временно изменены схемы маршрутов №45, 95, 121", - говорится в сообщении.

Автобусы маршрута №45 в восточном направлении будут ехать по: ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;

Автобусы №№95 и 121 – в восточном направлении: ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.