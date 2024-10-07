Площадь пожара в Карагандинской области выросла до 21 тысячи гектаров

Растёт площадь пожара, охватившего местность сраз у в двух регионах Казахстана. По последним данным, в Карагандинской области огнём охвачена уже 21 тысяча гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

"По ситуации с пожаром в Каркаралинском районе Карагандинской области. Общая площадь, охваченная пожаром, составляет 21 тысячу гектаров. Оперативный штаб под председательством акима области продолжает работу. Привлечённые силы и средства находятся на участках возгорания", - сообщил замакима Карагандинской области Ораз Таурбеков.

Сильный порывистый ветер и особенности горного рельефа местности осложняют работу пожарных.

В тушении задействованы 401 человек (МЧС, ДЧС, ПДФ), 68 единиц техники, три беспилотных летательных аппарата и два вертолёта Ми-8.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.

Огонь перекинулся в соседнюю Павлодарскую область. В пресс-службе акимата региона сообщили, что площадь пожара ориентировочно составляет около шести тысяч гектаров.