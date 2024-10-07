Площадь пожара в Карагандинской области достигла 35 тысяч гектаров

Пожар в Карагандинской области продолжает разрастаться. Его площадь уже достигла 35 тысяч гектаров. Об обстановке сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, угрозы населённым пунктам Айыр, Шоптыкол, Кызылшилик, Атантай, Теректы нет.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов находится в Карагандинской области.

Продолжают работу полевые штабы пожаротушения.

"В Карагандинской области на открытой территории происходит загорание сухой травы на предварительной площади 35 тысяч гектаров. Тушение осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 единиц техники, воздушные суда МЧС и МО РК", - уточнили в МЧС.

Силы и средства разделены на четыре боевых участка. Воздушными судами осуществлено 30 сбросов воды, всего более 50 тонн.

Дополнительно наращиваются силы и средства Национальной гвардии, Кувского лесничества, МИО, ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей, воинской части 52859 МЧС РК.

В Каркаралинском районе подготовлены два подвижных пункта питания, работает телефон горячей линии в ДЧС Карагандинской области: 8 7212 51 72 23.

На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тысяч гектаров.

Степной пожар в Павлодарской области локализован на предварительной площади 10 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.