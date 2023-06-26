Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате удалось значительно уменьшить

На территории Иле-Балхашского резервата площадь горения камыша удалось снизить до 120 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"В тушении загорания задействованы 34 сотрудника, три единицы техники, одно плавсредство и дрон. 26 июня дополнительно направлены 13 человек, две единицы техники и одно плавстредство с двумя мотопомпами. А также 25 человек и 10 единиц техники РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", восемь человек и четыре единицы техники лесного хозяйства", - говорится в сообщении.