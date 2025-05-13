В Казахстане продолжаются активные работы по подготовке и проведению весенне-полевых работ, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, в 2025 году общая площадь посевных земель составит 23,7 млн гектаров, что на 413 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Это стало результатом системной работы, направленной на повышение эффективности сельского хозяйства.

Одним из ключевых моментов этого года является диверсификация сельскохозяйственных культур. В рамках этой стратегии площадь посевов под пшеницей была сокращена на 750 тыс. гектаров за последние два года. Вместо этого акцент сделан на увеличение посевных площадей кормовых и масличных культур, площадь которых в 2025 году достигнет 3,3 млн гектаров. Важным достижением является увеличение площади подсолнечника, которая в текущем году составит рекордные 1,4 млн гектаров, что является значительным шагом вперёд для аграрной отрасли.