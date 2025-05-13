Площадь посевных в Казахстане увеличится до 23,7 млн га
Казахстан увеличивает посевные земли на 413 тыс. га.
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В Казахстане продолжаются активные работы по подготовке и проведению весенне-полевых работ, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, в 2025 году общая площадь посевных земель составит 23,7 млн гектаров, что на 413 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Это стало результатом системной работы, направленной на повышение эффективности сельского хозяйства.
Одним из ключевых моментов этого года является диверсификация сельскохозяйственных культур. В рамках этой стратегии площадь посевов под пшеницей была сокращена на 750 тыс. гектаров за последние два года. Вместо этого акцент сделан на увеличение посевных площадей кормовых и масличных культур, площадь которых в 2025 году достигнет 3,3 млн гектаров. Важным достижением является увеличение площади подсолнечника, которая в текущем году составит рекордные 1,4 млн гектаров, что является значительным шагом вперёд для аграрной отрасли.
"Зерновые и зернобобовые планируется разместить на 16,6 млн га. Площадь хлопчатника составит 135 тыс. га, из них площади, выращиваемые традиционным методом, сократятся на 21,4 тыс. га и составят 85 тыс. га. При этом, площади с применением капельного орошения увеличатся до 50 тыс. га за счет совместного проекта СПК "Туркестан" с китайской компанией Синьцзян Лихуа", - добавил Айдарбек Сапаров.
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