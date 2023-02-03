Плохой прогноз: безработных в мире станет на три миллиона больше

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Всемирный банк труда предоставил прогноз по безработице в мире на 2023 год. Согласно документу, количество не трудоустроенных людей увеличится ещё на три миллиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно данным отчёта Международной организации труда (International Labour Organization) "Мировая занятость и социальные перспективы: тенденции 2023 года", численность безработных во всём мире в конце 2022 года составила 205,2 миллиона человек — на 11,2 миллиона безработных меньше по сравнению с 2021-м, и сразу на 30 миллионов безработных меньше, чем в "коронакризисном" 2020 году. При этом по сравнению с "докоронакризисным" 2019-м показатель всё ещё на 13,3 миллиона человек больше.

В 2023 году, по прогнозам МОТ, численность безработных вырастет на три миллиона и составит 208,2 миллиона человек, а в 2024 году — увеличится до 210,9 миллиона человек.

Уровень безработицы в мире в 2022 году составил 5,8 процента, что ниже, чем в 2021-м (6,2 процента) и в "коронакризисном" 2020 году (6,9 процента), но при этом выше, чем в 2019-м, когда он составлял 5,5 процента. В то же время в 2023-2024 годах, по прогнозам МОТ, уровень безработицы останется без изменений (5,8 процента).

В гендерном разрезе уровень безработицы не сильно отличается: так, в 2022 году он составил 5,8 процента для женщин и 5,7 процента для мужчин. При этом если для мужчин в 2023-2024 годах показатель по прогнозам не изменится, то для женщин в 2024 году он увеличится и составит 5,9 процента.

В разрезе групп государств с различным уровнем доходов самый низкий уровень безработицы в 2022 году отмечен в странах с высоким уровнем доходов: 4,5 процента. В то же время МОТ прогнозирует, что показатель вырастет до 4,9 процента в 2023-м и до пяти процентов в 2024 году.

Следом идут страны с низким уровнем доходов, где уровень безработицы составил 5,8 процента, причём в 2023-2024 годах, по прогнозу, он составит 5,7 процента.

В странах с уровнем доходов выше среднего (куда, помимо Казахстана, к примеру, входят также Россия, Турция и Китай) уровень безработицы в 2022 году составил шесть процентов, а в 2023-2024 годах, по прогнозам МОТ, он уменьшится до 5,8 процента.

Самый высокий уровень безработицы наблюдался в странах с доходами ниже среднего: 6,2 процента, при этом, по прогнозу, в 2023-м и 2024 году он практически не изменится и составит 6,1 процента и 6,2 процента соответственно.