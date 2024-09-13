"Плохим банкам пора на покой" или когда в финсектор Казахстана придут новички

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), за последние пять лет активы финансовых организаций страны увеличились более чем в два раза до 67 трлн тенге, что составляет 54% от ВВП. Активы банков второго уровня (БВУ) за этот период выросли более чем вдвое до 56,8 трлн тенге. Однако отечественные банки не исполняют поставленную главой государства задачу – обеспечение субъектов малого и среднего бизнеса доступными кредитами. Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил, что нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику страны.

В настоящее время АРРФР проводит либерализацию требований для иностранных банков и ожидает, что в ближайшее время в Казахстане появятся ряд новых финансовых организаций.

Перспективы появления в нашей стране новых банков оценили опрошенные корреспондентом BaigeNews.kz эксперты.

Экономист Расул Рысмамбетов дал прогноз касательно того, банки из каких стран могут зайти на рынок Казахстана.

"Наши банки не всегда могут чётко сформулировать, почему они не кредитуют бизнес, поэтому президент обратился к иностранным банкам. Вероятно, на рынок Казахстана зайдут банки из стран Ближнего Востока, возможно, через офшоры придут российские банки (чтобы не нарушать санкции) и узбекские. Китайские банки уже давно тут", – говорит экономист.

Финансист Жанат Нургалиев отмечает, что отечественные БВУ должны больше ориентироваться на кредитование бизнеса, а не на выдачу потребительских займов населению. По его словам, в банковском секторе Казахстана нужно развивать конкуренцию. Если зашедшие на рынок РК иностранные банки будут предлагать местным предпринимателям доступные кредиты, это будет плюсом для развития МСБ и экономики в целом, отмечает Жанат Нургалиев.

"Я за то, чтобы не было монополии в банковском секторе. Бизнесу сейчас нужны доступные кредитные ресурсы. Конечно, при нашей учётной ставке дешёвые кредитные ресурсы сложно получить. Нужно чтобы была прописана ответственность не только заёмщиков, но и банковскому сектору установить ковенанты, чтобы они были больше ориентированы на кредитование МСБ. Например, по опыту Южной Кореи, где кредитуют именно малый бизнес. Потребительскому кредитованию лучше отвести второстепенную роль. Только когда кредитуют бизнес, он развивается, платит налоги и создаёт рабочие места", – прокомментировал финансист.

По мнению Расула Рысмамбетова, стране, безусловно, нужен новый закон "О банках и банковской деятельности".

"В Казахстане есть плохие банки, им пора на покой. Нам нужны не только иностранные банки, предпочтительнее даже, чтобы казахстанские группы открывали здесь БВУ, потому что лучше знают местный ландшафт (юридический и финансовый). Достаточно сложно понять, какому иностранному банку сейчас может приглянуться казахстанский рынок", – пояснил экономист.

По его мнению, требования к деятельности иностранных банков на территории Казахстана не должны быть снижены.

"Во-первых, с иностранными банками предстоит кропотливая работа, во-вторых, им нельзя давать условия лучше, чем казахстанским банкам. Потому что, с одной стороны мы ругаем власти, что у иностранцев зарплаты выше, чем у казахстанцев, а с другой стороны – ставим иностранные банки в лучшие условия, а так нельзя", – отмечает Расул Рысмамбетов.

Ещё одной важной задачей, поставленной президентом РК перед финансовым сектором, является обеспечение роста кредитования реального сектора экономики. В этом году были приняты законодательные поправки по развитию механизма синдицированного кредитования в стране. Так, теперь состав участников синдиката может быть расширен за счёт иностранных банков, МФЦА. Также усилены залоговые права участников синдиката.

По мнению Расула Рысмамбетова, синдицированные займы и межбанковские операции в Казахстане не развиты, потому что банки не доверяют друг к другу.