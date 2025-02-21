Протяженность столичного водопровода превышает 1770 километров. Порядка 40% его пребывает не в самом лучшем состоянии. В основном такие сети находятся в старых районах города. Правда ли, что они напрямую влияют на качество воды? Или проблема в ее очистке? Журналист BaigeNews.kz отправился на одну из городских станций, чтобы своими глазами увидеть, справляются ли фильтры с нагрузкой? В специальном репортаже: все стадии очистки и лабораторный тест, результаты которого удивят многих.