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caspianlife.kz Сегодня, 11:43
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Фото: caspianlife.kz

Плохая экология, дефицит врачей - Токаев назвал причины высокой смертности в Атырауской области

Президент Казахстана поручил особое внимание уделить развитию системы здравоохранения в Атырауской области, куда он прибыл с рабочей поездкой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Он назвал причины высокой смертности в регионе.

"В области высокие показатели смертности из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности. Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров", - отметил глава государства.

Токаев также сообщил, что одна из главных задач региона – улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций.

"Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать. Прежде всего, следует разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау", - сказал президент.

В регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем году, отметил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, улучшение здоровья матери и ребенка и в целом всех граждан – один из ключевых показателей развития страны. 

Глава государства резюмировал свою речь про здравоохранение Атырауской области проблемой синтетических наркотиков.

"К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной", - сказал Токаев.

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#медицина #экология #Атырау #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:43
90
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