Плохая экология, дефицит врачей - Токаев назвал причины высокой смертности в Атырауской области

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Президент Казахстана поручил особое внимание уделить развитию системы здравоохранения в Атырауской области, куда он прибыл с рабочей поездкой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Он назвал причины высокой смертности в регионе.

"В области высокие показатели смертности из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности. Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров", - отметил глава государства.

Токаев также сообщил, что одна из главных задач региона – улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций.

"Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать. Прежде всего, следует разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау", - сказал президент.

В регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем году, отметил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, улучшение здоровья матери и ребенка и в целом всех граждан – один из ключевых показателей развития страны.

Глава государства резюмировал свою речь про здравоохранение Атырауской области проблемой синтетических наркотиков.