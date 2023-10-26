Племяннику Кайрата Боранбаева вынесли приговор

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор племяннику Кайрата Боранбаева за взятку. Он получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

"19 октября 2023 года межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении Б. по факту дачи взятки должностным лицам (ст.367 ч.2 УК) и в отношении Қ. по факту получения взятки должностным лицом – сотрудником правоохранительного органа (ст.366 ч.3 п.2 УК)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, Абилхан Боранбаев передавал старшему оперуполномоченному Қ. и Ш. взятку в общей сумме более 1,6 млн. тенге.

"В свою очередь Қ. и Ш., в группе лиц по предварительному сговору получили взятку и при конвоировании следственно-арестованного Б. незаконно предоставляли ему возможность не процессуального контакта с третьими лицами посредством мобильной связи, встреч, празднования дня рождения с употреблением спиртных напитков", - пояснили в ведомстве.

Приговором суда Б. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.367 ч.2 УК и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Қ. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.3 п.2 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.