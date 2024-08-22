Платят трудоспособные, а пользуются дети и старики: как работает система медстрахования

По итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года выяснилось, что больше всего медпощью в рамках ОСМС пользуются пенсионеры и дети, а взносы, как правило, поступают от населения в возрасте от 30 до 60 лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Аналитика показала, что основными донорами системы остаются трудоспособные граждане в возрасте 30-60 лет, а потребляют больше медпомощи пенсионеры и дети. То есть молодое поколение заботится о детях и старших, работает принцип солидарной ответственности", - сказал глава ФСМС Абылкаир Скаков.

По его словам, зарекомендовал себя ещё один принцип ОСМС - "финансовая защита". Были даже озвучены несколько примеров.

Так, женщина 33 лет работает санитаркой. В прошлом году она внесла отчисления и взносы на сумму 33 051 тенге. Состоит на учете по бесплодию, детей нет. По ОСМС ей было проведено ЭКО стоимостью более 1,16 млн тенге. В целом в 2023 году ей оказаны медуслуги на сумму более 1,4 млн тенге, то есть в 44 раза больше оплаченных взносов на ОСМС.

Еще один случай. Мужчина работает в поле, имеет ИП, диагноз "Ишемическая болезнь сердца". В прошлом году внес в систему 30 710 тенге. Ему проведены две операции на сердце стоимостью более 1 млн тенге. Всего затраты на оказанную ему медпомощь составили 1,27 млн тенге, что в 41 раз больше его взносов на ОСМС.