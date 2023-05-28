"Платок — это не чужая культура". Международный показ скромной моды прошёл в столице

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В Астане прошёл международный показ скромной моды Modest Fashion Gala, который объединил дебюты новых отечественных брендов.Тематикой вечера стало "Возрождение казахской культуры", передаёт BaigeNews.kz.

В роли организатором выступила основатель шоурумов мусульманской одежды Гаухар Каймулдина. По её словам, современный платок, который носят казашки — это пример того, что носили наши предки. Поэтому целями мероприятия она назвала воспитание современной молодёжи и популяризацию казахских традиций.

На этом показе дебютировали более десяти казахстанских брендов мусульманской одежды. Основательница одного из них, дизайнер Акку Аман, отмечает, что сегодня покрытые женщины в Казахстане часто получают не очень приятные комментарии.

"Кто-то говорит, что это какая-то арабизация, что это не наша одежда. Я думаю, что после мероприятия люди перестанут осуждать наших девушек, которые носят платок, потому что платок был в нашей казахской культуре. Проект именно о том, что платок — это не чужая культура", — сказала она.

Дизайнер основала свой бренд женской одежды с удобствами для покрытых девушек ещё в 2020 году и презентовала в Астане.

"Идея со мной всегда жила. Я покрылась в далёком 2006 году, когда мне было 16 лет. Но рынок тогда мне не предлагал никаких вариантов, мне оставалось только лишь наполнять свой гардероб индивидуальным пошивом. Я заказывала себе одежду по своему вкусу. У меня всегда было свое видение своего внешнего вида. Я всегда шила для себя очень необычные вещи по своим эскизам. Я никогда не думала, что буду одежду производить. Но в 2020 году появился спрос на мой гардероб. Люди, окружающие меня, мои друзья, близкие, начали интересоваться. Тогда у меня уже была небольшая аудитория в соцсетях, которая тоже интересовалась. Я очень долго не отвечала на этот спрос. Во мне может и не живёт бизнесмен, но во мне живёт творческая личность", — рассказала Акку Аман.

Первое, что дизайнер предложила рынку — это головной убор, который назвала "Кимешек".

"Это моя боль. Это были самые замысловатые вариации, как одевать платок. И я для себя создавала этот вариант головного убора, чтобы мне было удобно в нём ходить. У меня были страхи, если я назову свой головной убор таким названием с глубоким смыслом и историей. Боялась, но я не хотела называть это ни хиджабом, ни арафаткой, никак по-другому", — поделилась она.

Известный психолог Ая Нурдаулеткызы, в свою очередь, представила на показе свою дебютную дизайнерскую коллекцию "Еркіндік".

"Как бы ни говорили и ни хейтили девушек в хиджабах, у нас всё равно есть свобода в том, как нам одеваться. Да, возможно общество пока не принимает, и это нормально. Но мы не навязываем никому свой образ жизни, свои ценности, в то же время хочется, чтобы всё таки скромная одежда была в моде. Мы сейчас стилизовали образы, где не все девушки выходят в платках. Потому что наши модели — скромные и без платка. С другой стороны, мы сделали этнические акценты", — рассказала Ая Нурдаулеткызы.

По словам дизайнера, перед тем, как создавать коллекцию, она пересмотрела старые фильмы, казахскую айдентику, и поняла, что в принципе она не создаёт ничего нового, всё уже было в нашей культуре.

На показе также дебютировала в роли дизайнера казахстанская актриса Жанель Макажан.

"Я шью с 13 лет. Все мои бабушки и прабабушки шили, и эта династия перешла ко мне. Для меня вначале это было просто хобби, а сейчас когда я пришла к платку, я уже твёрдо решила, что для меня создание коллекции будет моим делом. Мы очень сильно переживали. Всю коллекцию я сшила сама. Мы не давали отшиваться другим. Это мое первое детище, поэтому для меня это очень важно. Особенности моей одежды — красота, грация, стиль. У меня более колоритные вещи. Я хотела возродить нашу старую культуру", — рассказала актриса.

В её коллекции преобладает больше верхней одежды. Дизайнер отметила, что раньше казахи носили чапаны и камзолы, поэтому своими изделиями она хотела внедрить это в нашу современную культуру.

Фото: Данира Искакова