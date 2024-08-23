Платный туалет, пандусов нет: за что уволили начальника железнодорожной станции "Костанай"?

После визита руководства КТЖ в Костанае начались увольнения. Начальника станции "Костанай" и заместителя директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству освободили от должности из-за неудовлетворительного состояния вокзала и прилегающей к нему территории. Корреспондент BaigeNews.kz побывала на костанайском железнодорожном вокзале и посмотрела на условия, в которых он принимает гостей и жителей города.

Если верить открытым источникам, здание железнодорожного вокзала было построено в 1974 году. Технически он имеет три этажа, но по факту второй и третий этаж объединены. Здание, несмотря на уже проведенную современную реконструкцию, имеет ярко выраженный почерк советских архитекторов. Это мощное железобетонное строение с козырьком-выступом площадью более 7000 квадратных метров. Вокзал входит в список памятников истории и культуры местного значения.

Выход на железнодорожные платформы идет как через здание вокзала, так и через прилегающую площадь. Для пассажирских поездов как правило используются первые три пути, остальные предназначены для грузовых составов.

Последний раз ремонт вокзала был в 2015 году. Тогда заменили кровлю и обновили фасад здания, стараясь не нарушить его исторический облик. В 2017 году был введен выборочный досмотр пассажиров и багажа. Сейчас багаж досматривают у всех посетителей без исключения. Для этого на трех входах установили спецоборудование.

На первом этаже вокзала расположены кассы и бутики. Откровенно говоря, напоминают они ларьки из 90-х. Продают там продукты питания, сувениры, игрушки, товары народного потребления. Здесь же расположены места для ожидания и пункт полиции, а также буфет, который тоже имеет советский колорит.

Туалет находится в цоколе. Чтобы спуститься вниз, пассажирам приходится нести багаж по ступеням.

"Я жду алматинский поезд и так как еду одна, сумки приходиться носить везде с собой. В туалет спускаться с багажом очень неудобно и тяжело. Пандусы не предусмотрены. А как быть людям с ограниченными возможностями? Это же нереально сходить в туалет для инвалида. И это унизительно", - говорит пассажирка Асель Касымова.

Сам туалет тоже не предназначен для людей с ограниченными возможностями. И он платный для всех пассажиров. Стоимость одного посещения – 100 тенге. Кабинки давно не видели ремонта, а смесители все заржавели. Неприглядная картина для вокзала областного центра.

На втором этаже вокзала немноголюдно. Здесь располагается кафе, но оно не работает. Также есть зал ожидания. Ни пандуса, ни эскалатора на второй этаж нет. В целом, чисто, просторно, но без особых удобств.

В феврале этого года стало известно, что здание железнодорожного вокзала планируют капитально отремонтировать. Но здесь вышла загвоздка. Так как вокзал относиться к архитектурным памятникам областного центра, в управлении культуры региона беспокоятся, чтобы после капремонта он не утратило своей ценности. Изменить внешний облик здания нельзя по закону. И юридически ремонтировать здание запрещено. Правильнее использовать термин "реставрировать". И если при обычных ремонтах делают проектно-сметную документацию, то в случае с железнодорожным вокзалом необходимо заказывать научно-проектную документацию, подключать к работе лицензированную фирму, которая имеет в штате не только архитектора, но и историка. Такой организации на территории Костанайской области попросту нет, и придется заказывать НПД в республике. А дело это хлопотное и дорогостоящее. Управление культуры направило руководству вокзала рекомендации, что нельзя делать при реставрации памятников архитектуры и истории.

Наказало руководство КТЖ и директоров Костанайского отделения грузовых перевозок и Костанайского отделения магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств. В региональной палате предпринимателей сообщили, что последние несколько лет участились жалобы от бизнеса на КТЖ-Грузовые перевозки. В частности, костанайские компании жалуются на нехватку вагонов при поставке зерна и муки внутри Казахстана и зарубеж и "серый" импорт пшеницы, в котором, по мнению Палаты предпринимателей, не последнюю роль играет КТЖ.

"Мы состоим в рабочей группе с Антикором. Известно, что ведомство расследует ряд дел, связанных с "серым" импортом. Нужно отметить, что экспорт зерна и муки растет, а инфраструктура КТЖ при этом слабая. И ежегодно после уборки урожая возникают вопросы с вагонами. В позапрошлом году мы в данный вопрос углублялись, после чего приезжала комиссия с КТЖ, и были сдвиги. Были и проблемы с логистикой. Дело в том, что все старые локомотивы были выставлены в северную зону, поэтому там пути были заняты металлоломом. После решения убрать эти локомотивы, в прошлом году были запущены ряд железнодорожных путей. Еще стоит вопрос о восстановлении так называемой горки, где формируются поезда. Поэтому сдвиг в работе КТЖ есть, но предстоит еще большая работа", - сообщил начальник отдела Палаты предпринимателей Роберт Юсупов.

В КТЖ поставили задачу перед коллективом станции Костанай и отделения грузовых перевозок решить все проблемы в кратчайшие сроки.