Платный мост через Бухтарминское водохранилище: решение, которого НЕ ждут жители ВКО

Завершение строительства моста через Бухтарминское водохранилище, начавшееся в 2021 году, станет долгожданным событием для жителей Курчумского, Зайсанского и Тарбагатайского районов Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Этот уникальный инфраструктурный проект, который должен стать самой длинной мостовой переправой в Казахстане, с первых дней обещал решить многолетние транспортные проблемы региона. Однако на фоне радостных ожиданий начала расти обеспокоенность: возможно, что проезд по мосту будет платным. Эта новость стала настоящим ударом для местного населения, которое годами страдало от транспортной изоляции и неустойчивого паромного сообщения.

Долгожданная связь или новые проблемы?

Местные жители давно испытывали трудности с передвижением. Единственным способом попасть на другую сторону водохранилища, а также в областной центр, были два старых парома, которые работали лишь в теплое время года, да и то часто простаивали, поскольку выходили из строя. В зимний период водоем замерзал, и вместо привычной поездки на пароме людям приходилось преодолевать многокилометровые объезды. Это затрудняло не только передвижение жителей, но и доставку грузов и товаров в отдаленные районы. Новый мост должен был положить конец этой многолетней проблеме, обеспечив круглогодичное сообщение между районами и областным центром. Однако вместо облегчения и радости перспектива платного проезда вызывает у жителей региона недоумение.

Финансовые сложности

Напомним, проект строительства моста протяженностью 1316 метров изначально привлёк большое внимание населения и был поддержан государством. Планировалось, что переправа станет не только самым длинным мостом в стране, но также и важной частью транзитного коридора, соединяющего Казахстан, Китай и Россию. Однако на фоне радужных перспектив быстро появились проблемы, в том числе — связанные с финансированием. По словам руководителя строительной компании ТОО "ОблШыгысЖол" Нигматуллы Абдулхакова, в самом начале работы из запланированных 62 миллиардов тенге компания получила только 20 миллиардов. Оставшиеся средства пришлось изыскивать самостоятельно, что привело к задержкам и сложностям на разных этапах строительства.

Причины финансовых трудностей были разные. По оценке специалистов, немалую роль здесь сыграло удорожание материалов, вызванное ростом мировых цен, а сбои в поставках металлоконструкций из России и Украины из-за международной обстановки стали настоящими вызовами для подрядчиков. В результате первоначальная стоимость моста выросла почти в три раза — до 61,4 миллиарда тенге. Столкнувшись с такой ситуацией, строительная компания вынуждена была искать дополнительные ресурсы, чтобы продолжить работы.

"На сегодняшний день все опоры моста, а всего их 21, возведены, завершён монтаж 20 пролетных строений. На 15 из них уложено два слоя асфальтового покрытия. Продолжается укладка асфальта на подъездных дорогах. Что касается вопрос о платности проезда по мосту, то он пока еще обсуждается, окончательное решение не принято, — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов.

Почему жители против платного моста?

Введение платы за проезд по мосту вызывает противоречивые мнения среди местных жителей. С одной стороны, люди понимают, что содержание такого сооружения требует постоянных вложений, особенно в условиях суровых климатических условий региона. С другой стороны, многие считают, что бесплатное использование моста станет важной поддержкой для населения, которое и так испытывает трудности из-за удаленности и слабого экономического развития района.

"Мы ждали этого моста многие годы и надеялись, что он станет подарком от государства. Но если проезд будет платным, это станет для нас дополнительной нагрузкой. У нас и так высокие цены на топливо и продукты. Платный проезд по мосту только увеличит наши расходы", — делится житель Курчумского района Болат Касымжанов.

В то же время некоторые местные жители считают, что введение платы за проезд оправдано, если эти средства будут направлены на содержание моста и развитие местной инфраструктуры.

"Если деньги пойдут на ремонт и содержание моста, а также на улучшение дорог в нашем районе, я готова платить. Главное — чтобы это было прозрачно и честно", — отмечает жительница Зайсана Айжан Жуматаева.

Мост как драйвер экономического развития

Очевидно, что мост через Бухтарминское водохранилище — это не просто транспортная артерия, это стратегический объект, способный изменить экономическую картину региона. Он обеспечит круглогодичное транспортное сообщение между Китаем и Россией, что может сделать Восточный Казахстан транзитным коридором и привлечь дополнительные инвестиции в район. Ожидается, что благодаря мосту транспортные расходы снизятся, а логистические цепочки станут более эффективными.

Эти опасения находят поддержку и среди представителей местной власти.

На недавней сессии маслихата ВКО аким области Ермек Кошербаев подчеркнул, что стоимость проезда должна быть приемлемой для жителей сельской местности.

Окончательное решение о платности моста пока не принято, но обсуждаются различные варианты, которые могли бы снизить нагрузку на местное население. Среди них — введение льготных тарифов для жителей близлежащих районов, использование специальных проездных документов или предоставление бесплатного проезда в определенные периоды.

Что дальше?

Судьба моста через Бухтарминское водохранилище остается неопределённой. Важно, чтобы при этом учитывались интересы всех сторон — и государства, и бизнеса, и, конечно, самих жителей. Для многих из них этот мост — не просто инфраструктурный проект, а символ надежды на лучшую жизнь.

В то же время нельзя забывать, что возведение, строительство и дальнейшая эксплуатация этого объекта — это сложный и дорогостоящий процесс, и финансирование его эксплуатации требует больших затрат. Возможно, компромиссное решение, которое учтет интересы всех сторон, станет ключом к разрешению этого конфликта. Но пока что судьба Бухтарминского моста остается под вопросом, и жители региона продолжают надеяться, что этот долгожданный мост станет для них настоящим подарком, а не новым испытанием.

Фото: акимат ВКО