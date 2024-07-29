Платных парковок на левом берегу Астаны станет больше

В столице расширяется территория платных парковок. Новые платные парковки появятся в самых густонаселенных районах левобережья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ktk.kz.

Известно, что только в прошлом году парковки принесли Астане полтора миллиарда тенге. При этом большая часть – это не текущие платежи автомобилистов, а именно штрафы за неоплату стоянки. В городском маслихате утверждают: эти деньги очень нужны городу. Они идут на благоустройство столицы и социальные проекты. Но все-таки главная цель – разгрузить столичные улицы от машин, которые могут простаивать на обочине часами, создавая неудобства для других.

Система платных парковок в столице работает уже не первый год. Теперь же взялись за густонаселенные кварталы левобережья. При этом сообщить точное количество мест, которое появится в ближайшее время, в управляющей компании не смогли.

"На сегодняшний день платные парковки будут развиваться именно в сторону ЭКСПО, потому что мы наблюдаем определенные сложности на таких улицах, как Акмешит, Туркестан, Сауран, Мангилик Ел, Туран", - сообщил директор ТОО "Парковочное пространство Астаны Чингиз Досыбаев.

Платные парковки в этих районах уже нанесли на карту, но с пометкой: "Работают в тестовом режиме, администрирование не ведется". Это значит, что пока еще платить за них необязательно. Когда именно с астанчан начнут взимать оплату, в парковочной компании ответить тоже затруднились