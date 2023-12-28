Платные тротуарные парковки появятся в нескольких районах Алматы

В нескольких районах Алматы с 30 декабря заработает поминутная оплата тротуарной парковки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Новшество появится в Бостандыкском, Турксибском, Жетысуском и Наурызбайском районах.

В Бостандыкском районе будет девять зон и 710 парковочных мест, включая 45 мест для людей с ограниченными возможностями.

В Турксибском районе - одна зона, 305 паркомест, 15 мест для людей с ограниченными возможностями.

В Жетысуском районе - две зоны, 201 место и 20 - для людей с инвалидностью.

В Наурызбайском районе будет работать одна зона на 75 парковочных мест, два места для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, 11 сентября платные парковки запущены в Медеуском районе и 11 декабря в Алмалинском районе.

Парковки работают с 8:00 до 19:00, стоимость часа - 100 тенге.