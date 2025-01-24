Транспортная прокуратура Достык выявила нарушения в деятельности владельца дельтаплана "SKYPPER 912", который без соответствующих разрешений предлагал отдыхающим платные полёты над озером Алаколь, передаёт BaigeNews.kz.

Надзорным органом инициировано рассмотрение вопроса о привлечении предпринимателя к ответственности.

Суд признал владельца дельтаплана виновным в нарушении порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан, предусмотренного частью 2 статьи 563 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 55 380 тенге, а летательный аппарат конфискован в пользу государства.

Напомним, что летом прошлого года на озере Алаколь произошла авария с участием указанного дельтаплана, в результате которой два человека получили травмы. Уголовное дело по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан было прекращено за примирением сторон.



