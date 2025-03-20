Минфин Казахстана утвердил список автомобильных пунктов пропуска через госграницу с Кыргызстаном, где будет внедрена система электронных очередей на платной основе, передаёт BaigeNews.kz. Это нововведение касается как автомобильных транспортных средств, так и грузов и товаров.

Согласно приказу, опубликованному 14 марта, электронные очереди будут функционировать в следующих пунктах пропуска: Айша-Биби, Аухатты, Карасу, Кеген, Кордай, Сартобе, Сыпатай Батыр.

Приказ вводится в действие 30 марта 2025 года.