  • 20 Марта, 13:35
  • BAIGENEWS

Платные электронные очереди появятся на границе Казахстана и Кыргызстана

Электронные очереди будут функционировать в нескольких пунктах пропуска.

Сегодня, 12:35
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: gov.kz

Минфин Казахстана утвердил список автомобильных пунктов пропуска через госграницу с Кыргызстаном, где будет внедрена система электронных очередей на платной основе, передаёт BaigeNews.kz. Это нововведение касается как автомобильных транспортных средств, так и грузов и товаров.

Согласно приказу, опубликованному 14 марта, электронные очереди будут функционировать в следующих пунктах пропуска: Айша-Биби, Аухатты,  Карасу, Кеген, Кордай, Сартобе, Сыпатай Батыр.

Приказ вводится в действие 30 марта 2025 года.

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