Платные электронные очереди появятся на границе Казахстана и Кыргызстана
Электронные очереди будут функционировать в нескольких пунктах пропуска.
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
113Фото: gov.kz
Минфин Казахстана утвердил список автомобильных пунктов пропуска через госграницу с Кыргызстаном, где будет внедрена система электронных очередей на платной основе, передаёт BaigeNews.kz. Это нововведение касается как автомобильных транспортных средств, так и грузов и товаров.
Согласно приказу, опубликованному 14 марта, электронные очереди будут функционировать в следующих пунктах пропуска: Айша-Биби, Аухатты, Карасу, Кеген, Кордай, Сартобе, Сыпатай Батыр.
Приказ вводится в действие 30 марта 2025 года.