Платные дороги в Казахстане: водителям-должникам будут отказывать в техосмотре

В Министерстве транспорта РК разработали поправки по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на соответствующий законопроект.

Сообщается, что в проведении техосмотра откажут тем казахстанцам, у которых будет задолженность за проезд по платным дорогам.

Кроме того, в законопроекте указано, что будет создан научный институт в сфере транспорта, который обеспечит научно-фундаментальное и прикладное, методологическое, информационное сопровождение транспортно-логистической сферы. Уполномоченный орган по автомобильным дорогам наделят полномочием по равномерному распределению объемов дорожного битума.

"Если на платной дороге выявят дефект, то плату за проезд снизят до устранения дефекта", - отмечено в документе.

Также стало известно, что в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается снизить возраст автомобилей, не подлежащих обязательному техосмотру с 7 до 5 лет.

Законопроект опубликован на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение продлится до 5 декабря этого года.