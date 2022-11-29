Платные алматинские парковки вернули в коммунальную собственность

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Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70 процентов доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100 процентов доли TOO "AlanParking", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Также весь доход от деятельности платных парковок с 25 апреля 2022 года направлен в бюджет города,

"Департаментом АФМ по Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении директора TOO "AlanParking" Базарбаева М.О. и директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Принбекова М.У. по факту хищения денежных средств в сумме 436 миллионов тенге. В ходе досудебного расследования причинённый ущерб возмещен в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд.", - говорится в сообщении.

Главный фигурант и организатор преступления Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск.