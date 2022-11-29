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almaty.tv Сегодня, 15:15
193
Сегодня, 15:15
193
Фото: almaty.tv

Платные алматинские парковки вернули в коммунальную собственность

Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70 процентов доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100 процентов доли TOO "AlanParking", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Также весь доход от деятельности платных парковок с 25 апреля 2022 года направлен в бюджет города, 

"Департаментом АФМ по Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении директора TOO "AlanParking" Базарбаева М.О. и директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Принбекова М.У. по факту хищения денежных средств в сумме 436 миллионов тенге. В ходе досудебного расследования причинённый ущерб возмещен в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд.", - говорится в сообщении. 

Главный фигурант и организатор преступления Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск.

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#платные парковки #АФМ #уголовное дело
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:15
193
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