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Платность республиканских дорог обсудили в Казахстане
Меры по развитию автодорожной сети и транспортной инфраструктуры рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Было отмечено, что в целях снижения нагрузки на госбюджет и улучшения качества дорог республиканского значения реализуется проект по внедрению платности на ряде трасс с интенсивным движением.
"В рамках I этапа на дорогах протяженностью 5,5 тысячи километров установлено порядка 100 арок контроля, оборудованных камерами видеонаблюдения, лидарами, антеннами связи и другими приборами. В частности, на участках I категории протяженностью 1,5 тысячи км платность внедрена с ноября 2021 года. Это позволяет обеспечивать уход за дорожным полотном, повышать безопасность движения и развивать сопутствующую инфраструктуру", — говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам совещания принято решение продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках I этапа. В первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.
Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание при модернизации дорожной сети нужно уделять усилению видеоконтроля, повышению безопасности водителей и пассажиров.
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