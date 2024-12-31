Проблему привлечения специалистов в аграрный сектор нужно решать как улучшением качества жизни в селе, так и повышением уровня оплаты труда. Ресурсы для этого появятся только в случае удвоения производительности труда в сельском хозяйстве. На это обратил внимание первый заместитель председателя партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eldala.kz.

По словам эксперта, молодые специалисты, выпустившись из вуза, не хотят ехать в село по целому ряду причин. Во-первых, это бытовая неустроенность, поскольку далеко не в каждом селе есть возможность жить в доме не то, чтобы с горячей водой, но даже с холодной. Понятно, что и детям расти в городе намного интереснее, поскольку там есть спортивные секции и развивающие кружки.

А краеугольный камень проблемы - низкая оплата труда.

"Разве поедет из Астаны в село выпускник ветеринарного факультета аграрного университета, если в селе его ждет работа ветеринарного врача с зарплатой 90 тыс. тенге в месяц? Оставшись в столице и устроившись охранником автостоянки или торгового центра, он будет получать 120 тыс. тенге в месяц и работать в режиме "сутки работать – двое отдыхать", - отметил Толеутай Рахимбеков.

Эксперт привел данные статистики, согласно которым по уровню средней заработной платы сегодня сельское хозяйство занимает последнее место среди всех других отраслей. Например, по итогам II квартала 2023 года средняя заработная плата в целом по экономике Казахстана составила 403 251 тенге, а в сельском хозяйстве – 251 301 тенге. Даже у работников "Искусство, развлечения и отдых" средняя зарплата оказалась выше - 260 949 тенге.

Толеутай Рахимбеков считает, что молодые специалисты поедут в село, только если средняя зарплата в отрасли будет на 20-30% выше, чем в среднем по экономике страны, или на уровне 485 – 525 тыс. тенге.

Это станет возможным, когда удвоится доходность сельского хозяйства. Для этого надо повышать продуктивность производства - увеличить урожайность зерна до 25-30 ц/га зерновых вместо нынешних 10-13 ц/га, а надои до 5 000 - 5 100 кг молока с одной коровы в год вместо 2 542 кг.

И это сделать вполне реально, считает эксперт - если соблюдать технологии в растениеводстве и животноводстве.

"Общая посевная площадь сельхозкультур в 2023 году в Казахстане составила 23 млн 837,1 тыс. га. А внесли мы удобрений, включая и минеральные (2 млн 956 тыс. 678,4 га), и органические (67 тыс. 635,7 га), всего на площади 3 млн 024,3 тыс. га, что составило всего лишь 12,7% от всей посевной площади! Разве это нормально? Разве может мать нормально выкормить своего ребенка, если ей давать еду в восемь раз меньше положенного? Точно также дела обстоят и в животноводстве. Чего мы дергаем, пардон, сиськи коровы, требуя от нее молоко, если мы уже лет 30 не кормим ее комбикормами? Какие могут быть надои?" - отметил Толеутай Рахимбеков.

Для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, Толеутай Рахимбеков считает необходимым разработать с участием ученых и бизнеса новую Стратегию развития отрасли. Она должна включать такие пункты, как усиление сельхозкооперации и создание специализированного АгроБанка на базе Аграрной кредитной корпорации с возможностью полноценно кредитовать и производство сельхозсырья, и его переработку с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.