Платформу продовольственной безопасности ШОС предложил создать президент Узбекистана

Президент Узбекистана во время саммита ШОС предложил разработать совместную платформу-атлас продовольственной безопасности Организации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Данная платформа должна объединить данные об агропромышленном потенциале стран в разрезе производимой продукции.

На саммите также выступили Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

Отметим, саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

Ожидается, что в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.

В целом, главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.