Платформу для поиска работы и сотрудников запустили в Астане

В Астане запущена сервисная платформа по поиску работы и заказов JUMYSTAP.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"Главной задачей платформы JUMYSTAP.kz является оперативное решение проблем кадрового голода и безработицы в столице. Работодатели могут воспользоваться платформой для публикации собственных объявлений на постоянное рабочее место, а также исполнителей для выполнения заказов на объём", – отметили в акимате.

Платформа JUMYSTAP.kz – это часть проекта JOLTAP, который является инициативой акимата Астаны и нацелен на повышение доходов граждан посредством содействия занятости.

На платформе представлены более 5000 выпускников проекта JOLTAP по 15 навыкам – 7 цифровых (SMM, разработка сайтов, видеомонтаж, графический дизайн, мобилография, торговля на маркетплейсах, таргет) и 8 рабочих (швея, модельер-конструктор, основы бухгалтерского учёта, основы изготовления корпусной мебели, продавец-кассир, электрогазосварщик, бариста, ремонт обуви).

По цифровым специальностям география поиска заказов и работ не ограничена – выпускники проекта могут принимать заказы не только в Астане, но и по всей территории Казахстана и СНГ. В свою очередь, выпускники рабочих специальностей могут объединяться в группы для совместного выполнения работ на объём. Например, группа из 5 сварщиков взяла крупный заказ и каждый зарабатывает свыше 500 тысяч тенге.

Платформа является полностью бесплатной как для работодателей, так и для соискателей. Предусмотрена удобная фильтрация по пулу объявлений и соискателей.

Самое главное – обеспечена прямая связь между работодателями/заказчиками и соискателями/исполнителями заказов посредством мессенджера Whatsapp.

По всем вопросам о платформе можно обратиться в сall-центр проекта JOLTAP по номеру телефона: +7 707 221-31-31.