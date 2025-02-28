В Казахстане активно развивается новый тренд на рынке труда — платформенная занятость, которая уже охватывает около 1 миллиона граждан,

передаёт BaigeNews.kz. Сервисные платформы, такие как Яндекс, Глово и Вольт, предлагают удобные условия для работы с гибким графиком, низким барьером входа и возможностью совмещения разных видов деятельности. Это новое направление на рынке труда является настоящим шагом в будущее, обеспечивая миллионы казахстанцев доступом к разнообразным вакансиям.

Прогнозы на ближайшие шесть лет в Казахстане показывают спрос на 1,6 миллиона специалистов. Причем почти 900 тысяч из них должны будут иметь профтехобразование, а около 400 тысяч человек будут трудиться по рабочим профессиям. Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов отметил, что наибольший спрос на рабочих кадров ожидается в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и здравоохранение.

"Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. В этих отраслях спрос на рабочие профессии составит 56%. Потребность в рабочих кадрах растет из года в год. В рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий совместно с госорганами и акиматами начата работа по реализации Плана мероприятий", - сказал представитель ведомства.

В рамках Года рабочих профессий, который был объявлен Главой государства, начата масштабная работа по улучшению профессиональной подготовки и взаимодействия между работодателями, учебными заведениями и госорганами. Программа охватит более 500 тыс. школьников и студентов ТиПО, а также проведет ярмарки вакансий и обновление профессиональных стандартов. В этом году планируется обновить 100 профессиональных стандартов, что позволит повысить качество образования и подготовить кадры для будущих вызовов на рынке труда.

Эти меры позволяют создать прочную основу для дальнейшего развития и роста платформенной занятости, а также обеспечат спрос на квалифицированных рабочих в ключевых секторах экономики.