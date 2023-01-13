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Лента новостей

taunews.kz Вчера, 17:51
535
Вчера, 17:51
535
Фото: taunews.kz

Платежи в цифровом тенге внедрят в 2023 году. Как это будет?

В 2023 году запланировано внедрение платежей в Цифровом тенге с участием государства, а именно социальные платежи и государственные закупки. Как это будет, BaigeNews.kz рассказали в Национальном банке РК.

Когда можно будет пользоваться Цифровым тенге?

Полный охват всех платежей не планируется. Сначала определят пилотный перечень государственных органов и конкретных видов социальных платежей, в рамках которых Цифровой тенге будет применяться.

"Уже к концу 2023 года реальные потребители смогут воспользоваться Цифровым тенге по ограниченному перечню социальных пособий и государственных закупок", - сообщили в Нацбанке.

Что такое Цифровой тенге, и нужно ли для него мобильное приложение?

Цифровой тенге – это третья форма денег, призванная не заменить, а дополнить существующие виды денег – наличные и безналичные. Он комбинирует их свойства, а также обладает собственными уникальными особенностями. Наличный тенге и Цифровой тенге является обязательством НацБанка.

"Для потребителя использование Цифрового тенге не потребует каких-либо дополнительных усилий – не нужно будет устанавливать отдельные приложения, поскольку доступ к кошелькам с цифровыми тенге будет предоставлен либо через банки второго уровня, либо через платежные организации. Цифровыми тенге можно будет расплачиваться с использованием NFC (бесконтактная оплата с помощью мобильного телефона), QR, по номеру телефона, то есть с использованием всех привычных идентификаторов. С точки зрения потребителя, весь процесс внедрения будет бесшовным – пользователь не ощутит разницу между использованием цифровых тенге и привычных форм платежей", - сообщили в Нацбанке.

Финрегулятор отмечает, что казахстанцы смогут хранить любую сумму, как в Цифровых тенге, так и в наличных деньгах. Тем не менее, в Цифровых тенге будет отсутствовать возможность начисления процентов на остаток денег на счёте.

"Цифровой тенге позиционируется как платёжный инструмент и является цифровым эквивалентом наличных средств. Поэтому хранение средств в Цифровом тенге не ограничивается, но возможность накапливать средства за счёт начисления процентов не предусмотрено, если только цифровой тенге не находится на депозите в банке второго уровня", - отметили в Нацбанке.

В чём преимущества Цифрового тенге?

Что касается уникальных отличий Цифрового тенге от существующих способов оплаты, то первое и самое очевидное – возможность проводить безналичные расчёты без подключения к интернету. У потребителей появится возможность перевода средств с устройства на устройство в условиях отсутствия подключения к интернету, например, с помощью NFC-протокола и смартфона можно обменяться друг с другом деньгами.

"Стоит отметить, что в ограниченном виде такие возможности доступны и в современных карточных системах, например, можно расплатиться с помощью банковской карты в самолете в офлайн-режиме. Но есть существенная разница – с помощью существующих платёжных решений невозможно провести цепочку транзакций – то есть, когда один пользователь перевёл деньги другому, тот позже заплатил за кофе в ресторане, ресторан после этого отдал сдачу Цифровыми тенге третьему пользователю и так далее, и всё это в режиме офлайн. В ходе экспериментов была протестирована цепочка длиной в 20 таких транзакций в режиме отсутствия Интернета, и это, действительно, уникальная особенность технологии Цифрового тенге. В дальнейшем изучение и тестирование механизма платежей и переводов в режиме офлайн продолжатся, поскольку необходимо конкретизировать определенные параметры системы", - отметили в Нацбанке.

Какие дополнительные операции можно провести с Цифровым тенге?

Ещё одно концептуальное отличие – использование технологии распределённого реестра и связанная с этим токенизация Цифровых тенге. Это позволяет программировать условия проведения транзакций на уровне самих денег, что открывает новые возможности для создания инновационных финансовых сервисов.

"Так, с помощью технологии смарт-контрактов можно записать алгоритм сложной бизнес-логики платежных операций. Например, запрограммировать перевод денег на счёт поставщика при автоматизированной проверке, что произведена поставка. Технологии позволяют также производить ряд операций на финансовом рынке при изменении тех или иных условий. Потенциал этой программируемости может также широко применяться для сценариев платежей с участием государства. Это в свою очередь обеспечивает прозрачность государственных закупок и адресность социальных платежей. При этом разработанная технология программируемости Цифрового тенге соблюдает баланс между прозрачностью и правами конкретного потребителя. Таким образом достигается баланс между правом потребителя на конфиденциальность и прозрачным использованием государственных средств", - отметили в Нацбанке.

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#тенге #Цифровой тенге #Национальный банк
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 17:51
535
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