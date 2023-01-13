Платежи в цифровом тенге внедрят в 2023 году. Как это будет?

Фото: taunews.kz

В 2023 году запланировано внедрение платежей в Цифровом тенге с участием государства, а именно социальные платежи и государственные закупки. Как это будет, BaigeNews.kz рассказали в Национальном банке РК.

Когда можно будет пользоваться Цифровым тенге?

Полный охват всех платежей не планируется. Сначала определят пилотный перечень государственных органов и конкретных видов социальных платежей, в рамках которых Цифровой тенге будет применяться.

"Уже к концу 2023 года реальные потребители смогут воспользоваться Цифровым тенге по ограниченному перечню социальных пособий и государственных закупок", - сообщили в Нацбанке.

Что такое Цифровой тенге, и нужно ли для него мобильное приложение?

Цифровой тенге – это третья форма денег, призванная не заменить, а дополнить существующие виды денег – наличные и безналичные. Он комбинирует их свойства, а также обладает собственными уникальными особенностями. Наличный тенге и Цифровой тенге является обязательством НацБанка.

"Для потребителя использование Цифрового тенге не потребует каких-либо дополнительных усилий – не нужно будет устанавливать отдельные приложения, поскольку доступ к кошелькам с цифровыми тенге будет предоставлен либо через банки второго уровня, либо через платежные организации. Цифровыми тенге можно будет расплачиваться с использованием NFC (бесконтактная оплата с помощью мобильного телефона), QR, по номеру телефона, то есть с использованием всех привычных идентификаторов. С точки зрения потребителя, весь процесс внедрения будет бесшовным – пользователь не ощутит разницу между использованием цифровых тенге и привычных форм платежей", - сообщили в Нацбанке.

Финрегулятор отмечает, что казахстанцы смогут хранить любую сумму, как в Цифровых тенге, так и в наличных деньгах. Тем не менее, в Цифровых тенге будет отсутствовать возможность начисления процентов на остаток денег на счёте.

"Цифровой тенге позиционируется как платёжный инструмент и является цифровым эквивалентом наличных средств. Поэтому хранение средств в Цифровом тенге не ограничивается, но возможность накапливать средства за счёт начисления процентов не предусмотрено, если только цифровой тенге не находится на депозите в банке второго уровня", - отметили в Нацбанке.

В чём преимущества Цифрового тенге?

Что касается уникальных отличий Цифрового тенге от существующих способов оплаты, то первое и самое очевидное – возможность проводить безналичные расчёты без подключения к интернету. У потребителей появится возможность перевода средств с устройства на устройство в условиях отсутствия подключения к интернету, например, с помощью NFC-протокола и смартфона можно обменяться друг с другом деньгами.

"Стоит отметить, что в ограниченном виде такие возможности доступны и в современных карточных системах, например, можно расплатиться с помощью банковской карты в самолете в офлайн-режиме. Но есть существенная разница – с помощью существующих платёжных решений невозможно провести цепочку транзакций – то есть, когда один пользователь перевёл деньги другому, тот позже заплатил за кофе в ресторане, ресторан после этого отдал сдачу Цифровыми тенге третьему пользователю и так далее, и всё это в режиме офлайн. В ходе экспериментов была протестирована цепочка длиной в 20 таких транзакций в режиме отсутствия Интернета, и это, действительно, уникальная особенность технологии Цифрового тенге. В дальнейшем изучение и тестирование механизма платежей и переводов в режиме офлайн продолжатся, поскольку необходимо конкретизировать определенные параметры системы", - отметили в Нацбанке.

Какие дополнительные операции можно провести с Цифровым тенге?

Ещё одно концептуальное отличие – использование технологии распределённого реестра и связанная с этим токенизация Цифровых тенге. Это позволяет программировать условия проведения транзакций на уровне самих денег, что открывает новые возможности для создания инновационных финансовых сервисов.