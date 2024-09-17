Пластиковый бензобак и запчасти с Ozon: вся правда о новой технике резервата "Семей Орманы"

Июньский пожар 2023 года преподнёс власти серьёзный урок ценой жизни 15 человек. Лесной десант резервата считает, что в Минэкологии его не усвоили. Об этом красноречиво говорит новая техника, которая простаивает под открытым небом, и предстоящие госзакупки с китайскими лотами. В рамках анализа коррупционных рисков в деятельности "Семей Орманы" областной Антикор выявил немало странных решений не в пользу охраны леса. Почему вместо привычных тракторов МТЗ купили китайский агрегат из пластика? Зачем отправлять на вооружение в сложную местность непроходимые автоцистерны? Правдивые разговоры с рабочими, а также тест-драйв новой техники, помогли корреспонденту BaigeNews.kz найти ответы на некоторые вопросы.

За последний год лесное хозяйство Казахстана пополнилось сотнями единиц новой техники. Патрульные машины, автоцистерны, трактора, малые пожарные комплексы – вот не полный список того, что Комитет лесного хозяйства и природных ресурсов приобрёл для резерватов и заповедников страны.

Прошлогодний пожар в Абайской области, уничтоживший 63 тысячи гектаров реликтового бора, подогрел интерес государства к охране леса.

Правительство приняло комплексный план на 2023-2027 годы по укреплению материально-технического оснащения лесхозов с финансированием на сумму более 68 миллиардов тенге. Это колоссальная сумма по сравнению с предыдущими годами.

Пожар прошлого года

Через пару недель в Абайской области закончится пожароопасный период. Как правило, сезон подходит к финишу с первым снегом вкупе с холодами. За полгода на территории резервата произошло 97 возгораний. Самый крупный из них уничтожил семь гектаров бора. Дождливая погода минимизировала риск повторения прошлогоднего опыта. Лесники были этому рады, поскольку на деле ситуация с состоянием техники для охраны и защиты леса кардинально не изменилась.

Главный экспонат

Абайская область, Бородулихинский район. Местный лес знаменит непростым рельефом: сопки, песчаные барханы, молодая поросль вкупе с торчащим сухостоем. Труднодоступность увеличивает время прибытия пожарного десанта к засечке и уменьшает возможность контролировать распространение огня. Пожалуй, это самое опасное место в резервате во время лесного пожара. Поэтому мы отправились именно туда. В рамках проекта антикоррупционного волонтёрства мы встретились с работниками резервата "Семей Орманы".

Крупнейшее лесничество Бородулихинского филиала – Камышинское. 21 тысяча гектаров соснового бора. Граница Батпаевского лесничества, где и начался роковой пожар в июне прошлого года, находится пяти километрах.

Здесь на вооружении новая пятикубовая автоцистерна на базе "КамАЗ", 20-летний "ЗИЛ-131", малый пожарный комплекс этого года и трактор МТЗ. "КамАЗ" весь сезон простоял на территории. Однажды его "прогнали" по лесу в тестовом режиме и убедились, что отправлять на возгорание его не стоит. Может не доехать. С тех пор он выполняет роль главного экспоната для зачастивших после трагедии комиссий. Он выезжает из гаража и радует взор представителей министерства экологии, в частности, Комитета лесного хозяйства и животного мира. Новая, блестящая, габаритная. Но всей правды чиновники не знают. А может просто не хотят слышать. В любом случае руководство "Семей Орманы" просит своих коллег на местах не рассказывать о проблемах. Вот лесники и молчат о том, что "гордость" в пластиковых бамперах не пригодна для тушения на сложных рельефах и о других трудностях.

Мы же попросили сотрудников лесного хозяйства поведать о реальных условиях работы и состоянии техники, чтобы донести эту жизненно важную информацию до главного адресата.

Без гарантии

Арман Утегенов – начальник лесопожарной станции Камышинского лесничества Бородулихинского филиала резервата "Семей Орманы". В его команде по четыре водителя, тракториста и огнеборца, которые в любое время готовы подчинить себе огонь. Температура в эпицентре пожара – 1200 градусов. Остановить разбушевавшуюся стихию можно при наличии надёжной техники. Новый подвижной состав таковым не назовёшь.

"В январе нам выдали "КамАЗ". Что на деле? Клиренс высокий, везде пластиковые бампера. Если делали её для тушения лесных пожаров, значит, надо было усиливать решёткой, металлическими бамперами. Мы ведь едем по бездорожью, сбиваем горящие ветки, молодые деревья. Нет возможности всё это объезжать. Второй вопрос: почему нет гарантии и стоят слабые аккумуляторы? Для таких мощных батарей у нас нет зарядных устройств. Водители приносят из дома от легковушек. Заряда хватает на сутки. Может они бывшего употребления? У коллег из других филиалов такая же проблема. А если они заглохнут во время пожара. Ладно, железо сгорит. А если люди. Повторное ЧП?", – задаёт резонный опрос Арман Утегенов.

Его коллега, водитель пожарной машины Жомарт Жумадилов лично испытывал новую технику и ощутил все её недостатки.

"Он подходит для тушения пожаров на ровной местности – в городах, степях, в других лесничествах, где нет таких, как у нас, сопок. Например, в Бескарагайском районе. Они не для нашего рельефа. Он оборотистый и застревает в песках. Для Бородулихинского и Шульбинского филиалов самые эффективные пожарки – это "Уралы" и "ГАЗ-3308". Особенно дизельные. Вот они просто идеальные для нашей местности", – говорит водитель.

Расходный материал

Большая часть подвижного состава для пожаротушения состоит из спецтранспорта былых лет. Самым возрастным из них почти полвека. На балансе в Аульском лесничестве Бородулихинского филиала до сих пор числится "Урал" 1973 года выпуска, хотя сгорел он в мае прошлого года. По документам он ездит на тушение, а по факту останки советского автопрома лежат за оградой в разобранном виде.

Воитель едва успел выбраться из машины, когда она загорелась.

"Я был за рулём этой машины. Первый крупный пожар прошлого года пришёл с России 22 мая. Я, химбоец и госинспектор начали отбивать огонь, а он развернулся и накрыл нас сверху. Мы оказались в ловушке, машина заглохла. Я пытался завести двигатель и даже не заметил, что огонь подобрался. В последний момент убежал, парни меня вытащили за руки, я задыхался. Если бы машина была новее, то выскочили бы из леса. А так 50 лет в прошлом году исполнилось этому "Уралу". Мы подавали заявку на списание, но она до сих пор стоит на балансе", – рассказал водитель пожарной машины Аульского лесничества.

В администрации "Семей Орманы" пояснили, что на время следственных мероприятий технику нельзя списывать. Такая же ситуация и с машинами, на которых в тот роковой день отправились тушить пожар 14 погибших сотрудников. Все они до сих пор остаются на месте происшествия в рамках расследования уголовного дела.

Сгоревший "Урал" 1973 года выпуска

Техника нуждается в серьёзном ремонте. Из-за отсутствия запасных частей, резины, замены масла подвижной состав глохнет либо на пути к пожару, либо уже на месте. Сотрудники резервата ждут некоторые детали годами, во время ожидания перебирают старые рамы и двигатели, пытаются решить проблему сами.

Водитель Сергей Адикаев рассказывает о новом приобретении для тушения пожаров с ироничной улыбкой. Теперь он водитель трактора марки "Lovоl" китайского производства, у которого пластиковые бензобак и кабина. Рядом с огнём новый агрегат может расплавиться.

Он пригнал его месяц назад, а ремонт уже необходим. В Семее нет запасных частей и сервисного центра, а значит ремонта по гарантии. В итоге тракторист заказал деталь на маркетплейсе за восемь тысяч тенге. Такая ситуация происходит повсеместно. Водители и огнеборцы нередко ремонтируют машины за свой счёт.

"Лучше бы купили нам два трактора МТЗ вместо этого пластикового. Для тушения нужна привычная, надёжная, проверенная техника, желательно без электроники. А на этом на пожар не поедешь, он треснет. Только ёлочки сажать, если будет на ходу. На днях должны привезти датчик. Дочка заказала на Ozon. Таких запчастей в городе нет", – говорит Адикаев.

Начальники лесопожарных станций подают заявки в филиалы и головной офис резервата, просят приобрести необходимые запасные части для подготовки техники. В ответ привычное: "Ждите!".

"Перед пожароопасным периодом мы пачками подаём заявки. Руководство говорит, что отправляет их дальше. Для подготовки к новому пожароопасному сезону нам нужны генераторы, аккумуляторы, резина, стартер, катушки, свечи, ремни. Но результата нет. По факту приходят два шланга и один топливный фильтр, который стоит 500 тенге", – сетуют сотрудники.

Кстати, во время июньского пожара 2023 года все необходимые детали нашлись очень быстро, поэтому удалось поставить на колёса многие пожарные автомобили, вспоминают рабочие.

Аналогичная ситуация складывается и с патрульной техникой, поэтому лесники нередко вынуждены дежурить в сосновом бору на личных авто.

Больше года эта патрульная машина не работает из-за отсутствия запчастей

"Нашу патрульную машину подавали на списание. Пришла новая, но её забрали в головной офис. Год ждём запчастей. Нам отвечают, что денег нет", – говорит госинспектор Камышинского лесничества Алихан Мират.

Такой ответ порождает у лесников резонный вопрос: куда уходят деньги от реализации горельника?

Новая техника в деле

Мы предложили начальнику ЛПС Камышинского лесничества Арману Утегенову провести тест-драйв, чтобы лично убедиться в эффективности экспоната. Мужчина согласился, за что редакция BaigeNews.kz ему признательна.

На первой же песчаной сопке эксперимент подтвердил слова работников лесничества. Водитель резво управлял ходовой частью, подключал все три моста. В итоге красно-белый конь взобрался на горку с пятой попытки.

Второй бархан он осилить так и не смог. Пришлось выбираться задним ходом из песчаной колеи. Пока "КамАЗ" пытался ретироваться, его то и дело раскачивало из стороны в сторону. Высокой колёсной технике опасно ездить по таким дорогам, может завалиться на бок, резюмировали минусы сотрудники лесопожарной станции.

"Мы таким Макаром будем целый день ехать на пожар. Мало того, что она не проходимая, так ещё не может тушить на ходу. Надо остановиться, достать и расправить рукава. А при сильном лесном пожаре это недопустимо. У него хороший объём, пять кубов, но слишком много минусов", – объяснил сложность ситуации госинспектор Мират.

Частью эксперимента стал и малый пожарный комплекс, который предназначен для патрулирования и тушения небольших лесных возгораний. Он ехал вслед за "КамАЗом", застряв первым. По словам водителей, эта машина хороша для обследования леса с пустым резервуаром. С полуторатонным грузом транспорт садится на песках. МЛПК на базе "УАЗ Патриот" прислали прошлой зимой. За это время его ни разу не обслуживали по гарантии.

"Мы получили её в январе. Для неё до сих пор не могут выделить масло. Говорили, что будет обслуживать автосалон "Вираж", но никто не приезжал. А наши слесаря не знают, как здесь всё устроено. У нас нет специалистов по электронике", – рассказал о происходящем Алихан Мират.

После эксперимента с "КамАЗом" и МЛПК мы отправились в Центральное лесничество Новошульбинского филиала. Местные рабочие оказались очень отзывчивыми и тоже показали нам, как ведёт себя в деле пожарный расчёт, но уже марки "Урал".

Смоделировали ситуацию, выехали на сопку, и устроили очередной тест-драйв. 20-летний автомобиль ехал по лесным дорогам медленнее, чем "КамАЗ", но увереннее. На первую песчаную сопку, аналогичную той, по которой мы ехали в Камышинском лесничестве, "Урал" заехал без труда. Бархан повыше преодолел с третьего раза.

"Урал" проедет везде, я уверен в этой машине, главное, чтобы внутренности были в порядке, а ходовая не подведёт", – рассказал нам во время экскурсии по барханам водитель пожарной машины по имени Владмимир.

В местном гараже выстроена новая техника, часть из которой хорошо себя зарекомендовала. Так, прославившийся на всю страну "Садко", который невозможно поставить на казахстанский учёт из-за "нестандартных стандартов", оказался хорошо проходимым. Рядом с ним долгожданный "Газ-3308". Правда с электроникой, бензиновым двигателем и новым шасси, которому сложно справиться с движением по сложному рельефу соснового бора, говорят лесники.

Ответ руководства резервата

За время поездки по лесничествам у сотрудников и у нас накопилось много вопросов. Мы адресовали их генеральному директору "Семей Орманы" Ануарбеку Бермагамбетову. Он возглавил резерват больше трёх месяцев назад.

Самый показательный вопрос – ситуация с непроходимой техникой. Руководитель планирует решить его перераспределением машин по лесничествам. Также в планах осуществить бартер со структурами МЧС, которым для тушения городских пожаров вполне могут быть полезны "КамАЗы".

"Я не стал бы комментировать этот вопрос, это было решением предыдущего руководителя. Мы согласны, что они не для сложного рельефа с сопками и песчаниками. Это мы признаём. Тем не менее, они применяются в работе, в подвозе воды", – рассказал Бермагамбетов.

Напомним, что ранее пост гендиректора резервата занимал Кайрат Хасенов, который за четыре года дважды руководил предприятием. Он ушёл по собственному желанию, не отработав и одного года. В целом с 2020-го в "Семей Орманы" сменилось пять руководителей. Поэтому получить объективные ответы, основанные на предыдущем личном опыте руководителей, здесь не просто.

Для решения проблемы с транспортом в сложной местности резервата руководство планирует закупить 40 пожарных автоцистерн на базе автомобиля "Садко". Это двухмостовые агрегаты с высокой проходимостью. Во время тестирования сотрудники сделали 28 замечаний, которые обещали учесть на уральском "АгроРемМашзаводе".

На вопрос "почему не закупили привычные "Уралы" и "ГАЗы", руководитель сослался на безопасность и характеристики новой машины, которая оборудована датчиками и способна сама себя тушить.

Испытания на барханах резервата проводили весной

Кроме 40 "пожарок" из Западного Казахстана здесь дополнительно планируется закупить 26 малых лесных пожарных комплексов (МЛПК), 10 тракторов МТЗ. На сегодня приобретены четыре патрульные машины на базе Mitsubishi L200. На днях в резерват привезли 12 тракторов "Lovоl", а на следующей неделе прибудут пять тракторов на базе МТЗ. С Атырауской области поступит один погрузчик.

История с запчастями с Ozona для китайского трактора изрядно удивила директора резервата.

"27 тракторов марки "Lovоl" распределены в лесо-культурной деятельности. Я не вижу препятствий в их работе. Вопрос сервисного центра для обслуживания этой техники сейчас прорабатываем. Историю про то, что заказывали запчасти с интернет-магазина, я не слышал. Да, там бензобак и определённая часть элементов из пластика. Но по комфорту и классу он выше, есть условия для трактористов. А на лесопожарные работы планируем отправить 17 тракторов марки МТЗ", – посвятил нас в ближайшие планы гендиректор резервата.

Директор ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Ануарбек Бермагамбетов

С годами обновление подвижного состава лесопожарных станций поможет решить вопрос с запасными частями и оперативно выезжать на тушение пожаров. А пока ограничение финансовых средств не позволяет закупить нужные детали для ремонта техники.

За девять месяцев реализации горельника резерват заработал 500 миллионов тенге, основная часть которой, как уверяет руководство, ушло на выплату заработной платы. Остальная часть – на запчасти, ГСМ и масла. Но, видимо, в приоритете сейчас техника для расчистки леса и продажи древесины.

"В день приходит до 50 заявок на запасные части из лесничеств. Они не отрабатываются до конца, финансовые средства ограничены. Этот поток будет идти до тех пор, пока не обновим всю технику. В ближайшее время сотрудники проведут аналитику запчастей, чтобы создать запас. По поводу аккумуляторов на "КамАЗ": они не так часто выезжают. Да, есть вероятность, что могут заглохнуть. У нас много вопросов, которые нужно решать", – резюмировал разговор о технике Ануарбек Бермагамбетов.

Напомним, на закуп десяти автоцистерн на базе "КамАз" был потрачен один миллиард тенге.

Во время интервью с главой резервата мы узнали, что сотрудники лесничеств, показавшие нам реальное состояние техники, получили выговор за показательный тест-драйв и экскурсию по лесу. Мы искренне благодарим всех наших собеседников за открытость, смелость, которые, несмотря на ответственность, показали реальную обстановку с пожарным автопарком в лесном хозяйстве Абайской области.

Фото: Альбина Халел