Пластическому хирургу вынесли приговор в Костанае
Двум потерпевшим она должна выплатить по три миллиона тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае вынесли приговор пластическому хирургу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Костанайские новости".
50-летняя Ирина Громова, имеющая на руках дипломы сомнительного происхождения, проводила пластические операции, корректируя лица и тела пациентов.
Суд признал её виновной по статье 322 (Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Двум потерпевшим она должна выплатить по три миллиона тенге в качестве компенсации морального ущерба. Срок давности по этому уголовному проступку – он составляет один год – истёк, поэтому от уголовной ответственности она освобождена.
Прокурорскими запросами установлено, что Громова не могла очно закончить медвуз в Москве, поскольку пересекала госграницу за время обучения лишь дважды, когда ездила на два дня в Челябинск.
Самое читаемое
- В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидают большие изменения
- Казахстанский военный первым пришёл на помощь выжившим в авиакатастрофе: героя нашли по фото
- В 2025 году ветеринары ВКО получат новую технику и прибавку к зарплате
- Крушение самолёта в Актау: погибшую из Костаная похоронят 29 декабря
- Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы